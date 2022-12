Jak o Vánocích neztloustnout? Stačí pár pravidel a nepřiberete ani gram

Vánoce jsou svátky klidu, pohody a taky dobrého jídla. Pokud však nechcete po svátcích řešit nedopnuté džíny a těsné oblečení, máme pro vás pár dobrých tipů, jak zbytečně neztloustnout a být stále fit.

Sladké vánoční cukroví, rybí polévka, smažený kapr, bramborový salát, vánočka, chlebíčky... To je jen malý výčet toho, na čem si o Vánocích pochutnáváme. Bohužel většina z nás často pár kilogramů přibere a po svátcích drží nesmyslné drastické diety.

Už naši předkové věděli, proč se před štědrovečerní večeří postit a regulovat tak příjem potravin. Na to byste však měli myslet celé svátky a předejít tak nezdravému nadměrnému příjmu kalorií, který se samozřejmě projeví na zvýšené váze. Co tedy dělat, abyste si Vánoce užili bez zbytečně nafouklého břicha a následků přejídání? Máme pro vás několik užitečných tipů, jak to udělat.

Smažený kapr a bramborový salát jsou kalorická bomba. Zdroj: shutterstock.com

Chcete si upéct zdravější variantu cukroví?

I tradiční vánoční cukroví lze připravit o něco zdravěji. Stačí, když některé základní ingredience vyměníte za zdravější varianty. Klasickou bílou mouku nahraďte celozrnnou, žitnou nebo špaldovou. Ztužený tuk vyměňte za máslo, bílý cukr za třtinový nebo za med, a využijte k pečení i zdravá semínka. Vyzkoušejte také recepty na raw cukroví, budete překvapeni, jak je chutné a syté.

Inspirovat se můžete na videu zde:

Hlídejte si množství každé porce

Bohužel v posledních letech se staly Vánoce nejen svátky klidu, ale i velkého a přehnaného hodování. Přestože je u vás doma na stole pestrý výběr dobrot, nemusíte ochutnat všechny druhy cukroví, stále něco „uzobávat“ a jíst za dva. Držte se pravidla, že jíst se má za každých okolnostní střídmě. Hlídejte si proto jednotlivé porce a dopřávejte si i ovoce, zeleninu a potraviny bohaté na vlákninu.

Naučte se říkat NE

Vánoce jsou i časem návštěv, které vás chtějí pohostit. Nemusíte ochutnávat všude a za každých okolností. Když se cítíte sytí, nebojte se poděkovat za pohostinnost a zároveň odmítnout. Není povinností jíst vše, co je vám nabízeno.

Nezapomeňte na dostatek pohybu

Nemusíte během vánočních svátků běhat pravidelně do posilovny či dělat po každém jídle sadu dřepů a leh sedů. Užijte si aktivní pohyb s rodinou a choďte na pravidelné svižné procházky na čerstvém vzduchu, nebo si jděte zabruslit, zasáňkovat či stavět sněhuláka. Uvidíte, že vám aktivní pohyb prospěje. Prokrvíte celý organismus, zvýší se pohyb střev a budete podstatně rychleji trávit.

Pozor na kalorické nápoje

Pitný režim byste měli dodržovat za každých okolností. Ovšem během Vánoc se zvyšuje konzumace sladkých limonád, kávy i alkoholu, které ve výsledku organismus dehydratují. Bohužel jejich kalorie často předčí i některá běžná jídla. Dejte tedy přednost čisté vodě, čerstvým ovocným a zeleninovým šťávám a neslazeným bylinkovým čajům.

Vyhněte se pití sladkých limonád. Zdroj: Shutterstock.com / Markus Mainka

Jezte v klidu a bez televize

Užívejte si jídlo a nenechte si brát pozornost televizí, internetem či mobilem. Velice snadno tak ztratíte kontrolu nad konzumovaným množstvím. Hlavu snadno ošálí jiný vjem a vy budete mít dojem, že jste skoro nic nesnědli, ačkoliv to tak není. Udělejte si tedy na jídlo čas a užívejte si ho, ale jen dosyta, žádné velké přecpávání.

