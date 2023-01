Jak zastavit vypadávání vlasů: Vyrobte si domácí balzám z běžného plevele

Zlobí vás padání vlasů? Může za tím být ledacos, také stres nebo hormonální změny. Nicméně pokud chcete padání vlasů zamezit, můžete pokožku hlavy a její porost podpořit také vlastnoručně připraveným balzámem. I když je takový přípravek balzámem pro vaše vlasy a skalp, rozhodně zkuste zejména najít příčinu problémů s vypadáváním vlasů.

Domácí balzám proti vypadávání vlasů

Máte problém s vypadáváním vlasů? Vyzkoušeli jste už několik přípravků, ale stále to není ono? A co přírodní produkty a bylinky? Víte, které vám mohou pomoci? Vyzkoušejte, co nabízí příroda. Vyrobte si vlastní domácí balzám. Je to docela jednoduché a za vyzkoušení takový kosmetický přípravek určitě stojí.

Podívejte se pod ruce autorce video příspěvku Homemade: Jak si připravit balzám proti padání vlasů za pár korun.

Proč patří do balzámu lopuchový kořen?

Mezi ingrediencemi na přípravu balzámů je kořen lopuchu, kopřiva a kokosový olej. Proč by měly právě tyto pomoci?

Kořen lopuchu nemíváme běžně schovaný v šuplíku, ale naštěstí v lékárnách ho mívají, můžete jej opatřit také díky online prodeji nebo si jej nasbírejte klidně ještě teď. Nejvhodnějším časem pro sběr je totiž poměrně dlouhé období od podzimu do jara.

V bylinkářství se používá běžně i lopuch větší, respektive jeho kořeny. Zdroj: profimedia.cz

Nepoznáte lopuch větší? Je to ta rostlina, kterou označujeme lidově také jako bodlák nebo kudlibabku pro suché květy, které tak skvěle drží ve vlasech, zvířecích chlupech i na některém oblečení.

Lopuch se často používá právě pro podporu růstu vlasů, ale také při rychle se mastící pokožce hlavy. Kořen obsahuje množství zajímavých látek, které jsou považovány za antibakteriální a antimykotické, což také napomáhá zdraví pokožky, a to je právě základem dobré kondice a růstu vlasů.

Kořen lopuchu je významnou léčivkou používanou proti vypadávání vlasů. Zdroj: Shutterstock

Znovuobjevte sílu kopřivy

Kopřiva patří jednoznačně mezi nevýznamnější bylinky, které se užívají při problémech s vlasy a pokožkou hlavy. Je proto nejen součástí domácích přípravků, ale také průmyslové kosmetiky.

Kopřiva působí na pokožku i vlasy, které se po jejím užívání více lesknou, jsou pružnější i pevnější. Obyčejně se používají kopřivové oplachy, které však mohou mírně obarvit velmi světlé vlasy do zelena. Nicméně ve formě macerátu nic takového nehrozí.

Na čerstvé kopřivy si budete muset počkat do května, ale nyní můžete klidně použít sušené.

Kopřivy se skvěle hodí k péči o vlasy. Zdroj: Indre Pau / Shutterstock.com

Pokožce hlavy a vlasům prospívá i kokosový olej

O tom, zda je kokosový olej skutečně tak přínosný, jak se zpočátku myslelo, se dnes vedou vášnivé polemiky. Ale ví se, že kokosový olej je tukem, který skutečně příznivě působí na pokožku a hojně se používá v kosmetice i při výrobě domácích zkrášlovacích prostředků. Dokonce se doporučuje užívání na mokrou pokožku, což je v případě vlasového balzámu ideální. Proto se používá kokosový olej také jako balzám nebo hluboce vyživující vlasová maska.

Zatímco vhodnost konzumace kokosového tuku je sporná, použití na pokožku se doporučuje. Zdroj: Shutterstock

Nutno dodat, že kokosový olej nemusí vyhovovat každému. Naopak může vysušovat nebo způsobit alergickou reakci. Pokud si nejste jistí, vyzkoušejte napřed malé množství na kůži.

Mezi další bylinky, které můžete vyzkoušet v takovém balzámu nebo jen ve formě jednoduchého oplachu vlasu, patří také měsíček, zázvor, heřmánek, ginkgo, rozmarýn nebo aloe či ibišek.