Bolest většinou přichází v ten nejnevhodnější okamžik a co nejrychlejší úleva se zdá jako nutnost. Může se stát, že se objeví také problémy s uchem, o které se pokouší zánět. V tu chvíli je na čase vzpomenout si na rady a metody našich babiček, které velmi dobře věděly, jak se postarat o své blízké i bez moderní medicíny.

Nad některými metodami našich předků se sice můžeme trochu usmívat, ale to rozhodně neznamená, že by nebyly účinné. Jednou z nich je pomoc při bolesti ucha vyvolané počínajícím zánětem.

K úlevě bychom neměli potřebovat nic jiného, než obyčejnou ponožku, hrubozrnnou sůl a pánev či hrnec nebo mikrovlnnou troubu. Pojďme se tedy podívat, jak na to, aby bolest ustoupila co nejrychleji.

Se zánětem středního ucha si můžeme pomoci i jinak. Poradí například video v youtubovém kanálu Rady ze života - Life Hack & Music

Zdroj: Youtube

Pomáhat, ale neriskovat

Pomoc bude snadná a rychlá, jen bychom si měli uvědomit, že pokud bolest neustoupí v rozumné době, bude skutečně třeba raději navštívit lékaře, abychom zdravotní problém nezanedbali a nepřivodili si tak mnohem větší problémy.

Na to je nutné pamatovat vždy, když se budeme pokoušet o domácí léčbu jakékoliv bolesti, která bude našim snahám odolávat. Mnohé můžeme zvládnout vlastními silami s pomocí mocné přírody, ale jsou chvíle, kdy je skutečně vhodnější svěřit se do rukou odborníků.

Dejte sůl do ponožky

Při prvních příznacích bolesti ucha se můžeme pokusit vyřešit problém velmi jednoduše a s velkou nadějí na úspěch. Stačí vzít pevnější ponožku a ideálně mořskou sůl, která bývá hrubší než ta klasická, kterou běžně kupujeme na přisolení pokrmu na talíři.

Sůl nasypeme do ponožky a pevně zavážeme. Můžeme použít gumičku, provázek nebo na ponožce jednoduše udělat uzel. Následně je třeba sůl prohřát, což můžeme zajistit buď na sporáku třeba na pánvi, nebo několika desítkami vteřin v mikrovlnné troubě.

Ideální ohřívač

Sůl snadno akumuluje teplo a následně jej uvolňuje po dlouhou dobu. To je právě přesně to, co potřebujeme pro úlevu od bolesti. Proto si takto prohřátou “slanou ponožku” přiložte na postižené místo a během krátké doby pravděpodobně pocítíte první zlepšení stavu, a to hlavně v případě, kdy se jedná o počínající zánět středního ucha.

Pokud by se infekce rozeběhla naplno, většinu nezbyde nic jiného, než jít na takzvané píchnutí ucha, které musí provést odborník. Navíc je takový zásah většinou spojen s předepsanými antibiotiky.

close info Shutterstock.com zoom_in Použijte raději mořskou sůl, je hrubší

Kdy jsou antibiotika zbytečná?

Většina lékařů dnes ale s automatickým předepisováním antibiotik nesouhlasí, protože je velmi dobře známá skutečnost, že jejich nadbytečné užívání zvyšuje odolnost bakterií proti jejich působení. V případě nutnosti pak vůbec nemusí účinkovat.

Navíc antibiotika předepsaná v případě virové, a nikoliv bakteriální infekce, stejně nebudou fungovat. Proto je dobré nejprve vyzkoušet osvědčený babský recept a až v případě, že nezafunguje, využít další možnosti.

Jen je třeba dobře sledovat vývoj situace, abychom v dobré víře v přírodní pomoc nic nezanedbali. Za pokus ale sůl v ponožce rozhodně stojí. S velkou pravděpodobností pomůže.

Zdroje: www.bety.cz, irecept.cz, clearchiro.com