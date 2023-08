10 potravin pro zdravé a silné kosti i po menopauze. Mléko nestačí. Podívejte

Padesátka pryč a vy přece jen cítíte, že už ani kosti nejsou tak pevné, jako bývaly? Samozřejmě, vždyť nejpevnější byly asi tak před třiceti lety a od té doby to s nimi jde přirozeně trochu z kopce. Můžeme jim ale pomoci, aby zůstaly v co nejlepší kondici přece jen o pár let déle. Tady je několik jednoduchých možností, jak se o ně postarat v jakémkoliv věku.

Menopauza je pro ženy velkým předělem, se kterým se tělo vyrovnává po svém a většinou ne k naší radosti. Kromě zřejmých změn jde i o takové “drobnosti”, jako je třeba vznik a rozvoj osteoporózy. Tento proces samozřejmě u každého postupuje jiným tempem, ale s jistými známkami řídnutí kostí se setkáme téměř všichni. Je proto dobré vědět, jak se tomuto problému postavit. Hlavní je samozřejmě prevence a kvalitní životní styl v aktivním věku. I ve vyšších letech se ale ještě dá ledacos napravit.

Vápník a správné tuky na prvním místě

První, co nás pravděpodobně v souvislosti s kostmi napadne, je vápník. Jistě, právě jeho nedostatek způsobuje mnohé problémy. Tak tedy: jak se postarat o jeho vyšší přísun? Samozřejmě vyváženou stravou, která bude obsahovat suroviny s jeho vysokým obsahem. Tady asi příliš tápat nebudeme a v první řadě sáhneme po mléčných výrobcích. Trochu překvapením ale může být brukvovitá zelenina, sója nebo třeba i losos z plechovky. Když už jsme u ryb – právě ty tučné jsou vynikajícím zdrojem omega-3 mastných kyselin, za které nám tělo a hlavně kosti také poděkují.

Zinek s hořčíkem a vitamín D s proteiny…

Kromě vápníku musíme mít na mysli také dostatek hořčíku. Právě on pomáhá tělu s proměnou dalšího důležitého doplňku, tedy vitamínu D, na jeho nejlépe vstřebatelnou formu. K hořčíku patří také zinek, který je nezbytný pro tvorbu kostí. Kde tyto dva prvky nejlépe najdeme?

Pokud jde o hořčík, můžeme se spolehnout na luštěniny, banány, listovou zeleninu nebo třeba na ořechy, zinek zase objevíme hlavně v hovězím nebo v drůbežím mase, v rybách, luštěnnách nebo v oříšcích a vejcích. Zmiňovaný vitamín D pak načerpáme hlavně z tučných ryb, vajíček nebo lesních hub. Maso a další živočišné produkty jsou také výborným zdrojem proteinů, bez nichž to jednoduše nepůjde.

I jízda na kole může kostem pomoci Zdroj: Pixabay

Pohyb v každém věku

Jako téměř v každém problému, který na svém těle s příchodem vyššího věku pozorujeme, pomůže i v tomto případě více pohybu. Stačí zkrátka namísto popojíždění po městě chodit pěšky, zapomenout, že existují výtahy (pokud nebydlíme ve dvacátém patře) a třeba si i pořídit psa. Ne nadarmo se jim říká “chlupatá fitka”. Takové zvíře nás donutí alespoň ke dvěma procházkám denně.

Bez zlozvyků je to lepší

Zdravý životní styl je základ, to jistě víme. A do něj rozhodně nepatří ani kouření a ani jiné návykové látky. Máte s nimi dlouhodobou zkušenost? Tak právě dnes je ten pravý čas s nimi zatočit jednou pro vždy. Bude to stát pár dní nebo týdnů odříkání, ale za několik měsíců bude výsledek jasně vidět a hlavně cítit v kostech.

Vitamín C prospívá i kostem

Vitamín C možná nemáme přímo spojený se zdravím kostí, ale nenechme se mýlit. Je to právě on, který má vliv na jejich složenía hlavně hustotu. Proto bychom z jídelníčku rozhodně neměli vynechávat zeleninu, která je na něj bohatá, ať už jde o zelí, cibuli, brokolici a další zelené plody ze zahrádky.

Hubnout ano, ale s rozumem

K problémům s kostmi přispívá také dlouhodobá nadváha. I tu bychom měli co nnejdříve vyřešit, ale jako ve všem, ani tady nesmíme nic přehánět. Snaha o co nejrychlejší hubnutí je většinou provázena nízkokalorickou dietou, která kostem vůbec nedělá dobře. Pro tento případ je proto nejlepší poradit se s nutričním specialistou, který do důsledku zhodnotí všechna možná rizika a vypracuje stravovací plán každému na míru.

