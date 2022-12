Žilní gymnastika: Skvělý způsob, jak mít zdravé cévy. Neriskujte trombózu

Pokud máte nohy skrčené v pravém úhlu více než pět hodin, máte nadváhu a příliš se nehýbáte, je pro vás žilní gymnastika téměř povinností. Toto cvičení může být mimo jiné i účinnou prevencí před tak závažnými stavy, jako je například trombóza. Cvičit žilní gymnastiku zvládne každý.

Máte při práci často skrčené nohy do pravého úhlu, otékají vám, máte nějaké to kilo navíc a pohybu příliš nedáte? Pak je žilní gymnastika pro vás to pravé. Účinnost takových cvičení potvrzují i vědecké studie.

Žilní gymnastika spočívá v tom, že vědomě zapojíte svalovou pumpu dolních končetin. Tím bude podpořen žilní návrat stagnující krve z dolních končetin.

Žilní gymnastika se dá provozovat i v sedě. Zdroj: profimedia.cz

Jak si žilní gymnastiku zacvičit?

Na intervalový trénink s opakováním krátkých stahů svalů se podívejte ve videu:

Po dobu pěti minut zvedněte nohu a zatočte chodidlem. Napřed v jednom a následně ve druhém směru. Poté obraťte prsty směrem k tělu tak daleko, jak jen dokážete, a držte je v této poloze alespoň pět vteřin. Nakonec položte nohy na podlahu, střídavě zvedejte prsty a paty.

Nohám také ulevíte, když je zvednete vzhůru a položíte do výšky srdce. Takto odpočívejte čtvrt hodiny. Pokud jedete v dopravním prostředku, kde je prostor omezený, jednou za čas propněte špičky chodidel, zakružte kotníky nebo se projděte.

Zdraví svých cév podpořte krémem z rozmarýnu. Zdroj: Shutterstock

Pomůže rázný pochod i propínání špiček

Ideální je i rázný pochod na místě či střídání chůze na špičkách i na patách. Cvičit můžete i vsedě. Krčte a roztahujte prsty, kružte chodidly a zvedejte paty. Pokud je situace dramatická a vy potřebujete cestovat letadlem či delší dobu v dopravním prostředku, vezměte si raději kompresní punčochy nebo podkolenky.

Myslete na to, že důležitý je také pitný režim. Nedostatek vody má vliv na vznik otoků a na hustotu krve. Dostatek tekutin doplňujte vodou se šťávou z citrónů. Citrusy totiž obsahují flavonoidy, které mají pozitivní vliv na cévy.

