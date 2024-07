Potřebujete dát do pořádku metabolismus svého těla? Máme pro vás tipy, jak jeho fungování obnovit a cítit se i vypadat mnohem lépe!

Metabolismus je vnitřní proces, kterým naše tělo vydává energii a spaluje kalorie. Pokud dojde k jeho zpomalení, odráží se to na celém fungování organismu a nadbytečná energie se ukládá do tukových zásob.

Jestliže se řadíte k jedincům s tímto zdravotním nedorazem, můžete využít způsoby, jak metabolismus přirozeně podpořit a znovu nastartovat. Jak přesně na to?

Chcete znát 4 důvody, proč máte pomalý metabolismus a jak ho opravit? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Rozum v troubě:

Zdroj: Youtube

Jezte pravidelně

Pokud chcete zrychlit metabolismus, zcela určitě se vyhněte hladovění! Hladovka a nejrůznější nezdravé diety patří doslova mezi jeho zabijáky. Vždy dbejte na pravidelné stravování v menších porcích. Dáte tím tělu signál, že nebude strádat, čímž se zrychlí i spalování kalorií. Nezapomeňte ani na zdravou snídani, která nastartuje váš organismus po nočním hladovění.

close info Kmpzzz / Shutterstock zoom_in Pokud chcete zrychlit metabolismus, zcela určitě se vyhněte hladovění a myslete na pravidelný a zdravý jídelníček.

Zvyšte příjem bílkovin

Bílkoviny jsou „superživinou“, která zasytí na dlouhou dobu a dokáže zahnat pocit hladu. Zároveň podpoří svalový růst. Proteiny zrychlí metabolismu dokonce o celých 15 až 30 %. Tělo musí na trávení, vstřebávání a zpracování bílkovin vynaložit hodně energie, což vede k rychlejšímu spalování kalorií. Zařaďte do jídelníčku libové maso, ryby, mléčné výrobky, vejce a luštěniny.

Jezte pikantní potraviny

Kapsaicin v chilli papričkách má prokazatelně termogenní účinky, tzn. zrychluje metabolismus a podporuje spalování tuků. Jedna čajová lžička chilli papriček dokáže zrychlit metabolismus až o 23 %. Pokud chilli nesnášíte, sáhněte po zázvoru, kurkumě, kardamomu nebo pepři.

Pijte studenou vodu

Dokonce i obyčejná voda vám pomůže zrychlit metabolismus. Nejenže neobsahuje vůbec žádné kalorie, ale zažene i případný hlad. Pokud si budete během dne pravidelně dopřávat studenou vodu, tělo musí vynaložit energii na její ohřátí na tělesnou teplotu. Půl litr vody zrychlí zhruba na hodinu klidový metabolismus o 10 až 30 %. Určitě se vyhýbejte sladkým limonádám a energetickým drinkům.

close info Roman Samborskyi / Shutterstock zoom_in Pokud si budete během dne pravidelně dopřávat studenou vodu, tělo musí vynaložit energii na její ohřátí na tělesnou teplotu.

Dopřejte si šálek kávy

Kofein v kávě dokáže nakopnout metabolismus o 3 až 11 %. Má také pozitivní vliv na spalování tuků a udržení stálé váhy. Pro optimální efekt se však držte jednoho šálku kvalitní kávy denně.

Pijte zelený čaj a čaj oolong

Oba tyto čaje obsahují katechiny, které podporují přeměnu tuků na energii a zrychlují metabolismus o 5 %. Pomohou vám překonat i tzv. plató fázi při hubnutí, kdy se váha mnohdy zastaví.

Pohyb je klíčový

Zařaďte do svého života pravidelnou fyzickou aktivitu. Běh, jízda na kole, plavání nebo i svižná chůze zrychlí váš metabolismus a pomohou vám spálit více kalorií. Měla by to být alespoň hodina cvičení 3 až 5krát týdně. Intenzita cvičení by měla být 55 až 65 % z maxima vaší tepové frekvence. Když dodržíte délku a intenzitu tréninku, donutíte tělo brát „palivo“ z tukových zásob.

Dostatek spánku a klid

Určitě také nezapomeňte na dostatečnou dávku spánku a zvládání stresu, které hrají v celkovém zdraví a metabolismu důležitou roli.

