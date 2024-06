Trpíte vypadáváním vlasů nebo se vám zdají být příliš jemné? Nezoufejte! Připravili jsme si pro vás pět jednoduchých kroků, které vám pomohou dosáhnout hustších a zdravějších vlasů. Stačí se jich držet a vaše obnovování nepotrvá dlouho. Díky tomu budete mít brzy kštici, o které jste vždy snili.

Obnovení zdraví vlasů a jejich růstu se zdá být náročným úkolem. Existují ovšem účinné metody, které zaručeně pomohou.

Dejte si ale pozor na stres, nevhodnou stravu a nesprávnou péči o vlasy, to vše způsobuje, že vlasy vypadávají a mají zhoršenou celkovou kvalitu. Jak tedy na zdravé a objemné vlasy, abyste získali zpět ztracené sebevědomí?

Proč vlasy vypadávají a jak jejich růst můžete snadno obnovit, se dozvíte z videa na YouTube, na kanálu Nanogen Cz:

Zdroj: Youtube

Zdravá strava jako základ

Kvalita vlasů je ovlivněna stravou, ze které putují živiny do vlasové pokožky i samotných vlasů. Aby vlasy byly silné a rychle rostly, je zapotřebí jíst zdravě, jelikož pak do těla dostanete potřebné bílkoviny, vitaminy a minerály. Každý den si proto dejte alespoň nějaké ovoce a zeleninu, přičemž třikrát do týdne si dopřejte rybu, vejce a luštěniny.

close info jcomp/Freepik.com zoom_in Nedostatečný příjem bílkovin může vést k oslabení vlasových pramenů a zvýšenému vypadávání vlasů.

Správná péče o vlasy

Mytí vlasů správným šamponem pomáhá udržovat pokožku hlavy čistou a zdravou. Používejte však pouze šampony bez obsahu sulfátů a parabenů, které nepoškozují vlasovou strukturu.

Nezapomínejte ani na kondicionér, jenž dodává vlasům potřebnou vlhkost a chrání je před poškozením. Stejně tak důležité je i pravidelné masírování pokožky hlavy, což podporuje krevní oběh a stimuluje vlasové folikuly.

Používání přírodních produktů

Při péči o vlasy je zásadní používat přírodní produkty, které neobsahují chemikálie, jež mohou vlasy akorát oslabit a poškodit. Vyzkoušejte sílu bylin a olejů, které vlasům poskytnou potřebné živiny. Kokosový olej, aloe vera či ricinový olej účinně hydratují a vyživují vlasovou pokožku i vlasy, díky čemuž vlasy rostou rychleji a jsou navíc krásně pevné.

close info Zigres / Shutterstock.com zoom_in Ke speciální regenerační proceduře vám postačí i pouhý olivový olej.

Ochrana vlasů před škodlivými vlivy

Časté používání fénu, žehličky nebo kulmy vede k lámavosti vlasů a jejich poškození. Pokud potřebujete vlasy upravit, vždy používejte tepelnou ochranu a vyhněte se opravdu vysokým teplotám. Stejně tak může vlasy poškodit UV záření a znečištěné prostředí. Klobouky a ochranné spreje tak mohou efektivně chránit vaše vlasy před škodlivými vlivy prostředí.

Zdravý životní styl

Dlouhodobý stres je škodlivý nejen pro vlasy, ale také pro vaše celkové zdraví. Udělejte si proto každý den čas na relaxační techniky jako je jóga, meditace nebo cvičení, které pomáhají udržet hladinu stresu pod kontrolou a přispívají ke zdravějšímu životu.

Dbejte rovněž na kvalitní spánek, jenž je nezbytný pro regeneraci těla i vlasů. Snažte se tudíž spát alespoň 7-8 hodin denně, abyste tělu poskytli dostatek času na obnovu.

