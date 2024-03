Kdo by nechtěl i ve vyšším věku vypadat stále dobře a ubrat si nějaký ten rok – alespoň na první pohled? Přibývající chloupky v obličeji tomu ale určitě nepomáhají, proto se pojďme podívat, jak snadno s nimi můžeme zatočit.

I když jsou v obchodech dostupné nejrůznější depilační prostředky, mnozí z nás se stále raději spolehnou na léty osvědčené a vylepšované recepty, které navíc využívají jen a pouze přírodní suroviny. Jako jedna z nejúčinnějších metod se nabízí cukrová pasta. Jen vědět, jak připravit tu opravdu nejlepší…

Jsou i jiné metody, jak se zbavit nechtěných chloupků. Video na youtube od Skincare s Karol vám o nich poví víc:

Zdroj: Youtube

Výhody cukrové pasty

Cukrová pasta je podle mnohých žen ideální, a to hned z několika důvodů. Jednak jde o cenově velmi dostupnou záležitost, a pak je také její použití tak šetrné k pokožce, jak jen je to v případě depilace možné. Navíc je možné hmotu v rámci jedné depilace použít opakovaně. Co tedy budeme k její přípravě potřebovat? Vlastně jen cukr, citron a vodu.

Správný postup, správná konzistence

Hlavní kouzlo výroby té nejkvalitnější cukrové depilační pasty leží v její konzistenci, a tedy i v poměru jednotlivých surovin. Obecné pravidlo mluví o poměru suché a tekuté složky 1: 10, samozřejmě ve prospěch cukru. Budete-li tedy chtít vážit nebo odměřovat, pamatujte na to, že voda spolu s citronovou šťávou (přibližně v poměru 1:2, ale může být i rovnoměrnější), by měla tvořit desetinu objemu cukru. Naváženo a odměřeno máme, tak se můžeme pustit do samotné výroby.

close info Brent Hofacker / Shutterstock.com zoom_in Cukr vám pomůže zlepšit vizáž

Opatrně – nespěchejte

Všechny suroviny slijeme a sesypeme do jediného kastrolku, který postavíme na mírný plamen nebo na středně rozehřátou plotýnku. Nechceme, aby cukr rychle karamelizoval, půjde nám jen o to, aby se roztekl a podařilo se nám po několika minutách vytvořit světle žlutou či nahnědlou tekutou směs. Jakmile bude hotovo, přijde další fáze výroby doslova geniální depilační pasty.

Trocha ruční práce...

Nyní budeme potřebovat větší porcelánový talíř nebo třeba tác na chlebíčky. Dobře jej namočíme tak, aby na jeho povrchu zůstal jemný vodní film a ve chvíli, kdy bude cukrová směs připravena ke konečnému zpracování, rychle ji na připravenou mokrou podložku přelijeme. Práce nyní musí probíhat poměrně rychle, abychom byli hotovi dříve, než budoucí pasta zcela zchladne. Celé kouzlo bude nyní spočívat v dokonalém zpracování. Nejprve můžeme nožem nebo třeba vidličkou jen překládat okraje vylitého materiálu do středu. Pokračujeme tak dlouho, dokud se cukrová směs bude roztékat.

Šetrná depilace bez velké bolesti

Jakmile materiál vychladne a ztuhne natolik, že se začne lepit na porcelán, přijdou na řadu dobře namočené ruce, kterými jej musíme hníst tak dlouho, až se z původně čiré jemně zbarvené husté tekutiny stane bílá pastovitá lepivá hmota. Ruce si občas musíme namočit, ale ne příliš, abychom pastu zbytečně nenaředili vodou. Jakmile bude hotovo, můžeme se pustit do práce na odstraňování chloupků. Pastu naneseme na depilované místo, rozetřeme – nebo spíše roztáhneme – do slabší vrstvy a následně opatrně “srolujeme” i s chloupky. Kdo někdy zkoušel komerčně dostupné depilační prostředky, může se těšit na mnohem citlivější ošetření, než na jaké je patrně zvyklý. Vyzkoušíte to také?

