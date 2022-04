Jak správně odstranit klíště: Většina lidí dělá chybu už v začátku

S počínajícím jarem, kterého jsme se už všichni nemohli dočkat, na nás bohužel už sem tam vykoukne i klíště. Víte, jak se má správně odstranit? Špatné metody zvyšují nebezpečí nepříjemné a leckdy i nebezpečné nákazy. Proto se jich vyvarujte a použijte tu jedinou správnou a bezpečnou.

Příroda začíná nádherně ožívat a již začala i sezóna pro klíšťata. Přestože se před procházkou do parku či lesa člověk chrání sebevíc, nechtěného parazita si domů občas donese každý z nás. V každém případě byste se měli snažit klíště co nejdříve a nejšetrněji odstranit. Pomůže vám to radikálně snížit riziko případného onemocnění.

Parazit, co saje krev

Zejména v posledních letech se klíšťata v české přírodě vyskytují ve velmi hojném počtu. Žijí parazitickým způsobem života a živí se krví svého hostitele. Nejčastějším zástupcem, který je u nás běžný, je klíště obecné (Ixodes ricinus), které se často vyskytuje v blízkosti rybníků, potoků a řek nebo na okrajích lesních cest a všude tam, kde je vyšší tráva.

Rychlost hraje důležitou roli

Držte se pravidla, že když už na sobě přisáté klíště objevíte, je nutné se ho zbavit okamžitě! Minimalizujete tím riziko přenosu patogenů. První klíšťata začínají být aktivní již na přelomu března a dubna. Konkrétně ve chvíli, kdy venkovní teplota stabilně přesahuje 5 °C. Jejich aktivita opadá až počátkem zimy, většinou na přelomu října a listopadu.

Čím vším je klíště nebezpečné

Přisátí klíštěte nikdy neucítíte, způsobují to obsažené anestetické látky ve slinách zvířete. Naopak po odstranění parazita vás může postižené místo pálit a svědit, možná i zrudnout, bolet či zhnisat. Jednou z příčin může být nesprávná metoda odstranění, v horším případě možná nákaza. Klíšťata bohužel přenášejí boreliózu, klíšťovou encefalitidu či ricketsiózu.

Čeho se vyvarovat

Abyste snížili veškerá možná rizika druhotné infekce nebo přenosu nemoci, měli byste vždy dodržet pár zásadních pravidel. V první řadě nikdy zakousnuté klíště nepotírejte tukem, olejem, alkoholem ani žádnou jinou látkou. Kdybyste to udělali, vystavujete se riziku, že klíště vyzvrátí do rány obsah své trávicí soustavy. Bohužel by to zvýšilo pravděpodobnost možné infekce. Stejně tak se vyvarujte pokusů o jeho vypalování, mrazení či zmáčknutí mezi prsty.

Jak odstranit klíště bezpečně a bezbolestně

Správně byste měli použít kleštičky na klíště nebo pinzetu. Zvoleným nástrojem klíště uchopte co nejblíže u kůže a kývavými pohyby ho opatrně vyviklejte. Můžete použít i speciální kartu na klíště, která je podobná té platební, nebo zdravotní kleště. Oběma nástroji klíště podeberte a vytáhnete, aniž byste ho rozmáčkli či přetrhli. Samozřejmě pracujte v ochranných gumových rukavicích a mějte po ruce i dezinfekci.

Přetržené klíště - co dělat

Jestliže se vám nepodaří klíště vyndat i s kusadly, která zůstanou v kůži, nepropadejte panice, přenos infekce již nehrozí. Lidské tělo si s nimi poradí jako s normální zadřenou třískou, takže se vydrolí nebo vyhnisají. Ranku jen pravidelně dezinfikujte a kontrolujte, aby nedošlo k jejímu zanícení. Někdy se může v místě přisátí objevit zarudlá boulička, což bývá jen lokální reakce, která časem zmizí. Zarudnutí, zduření a svědivost ranky po přisátém klíštěti tedy nemusí znamenat hned nákazu.

Včasná diagnostika uklidní

Vždy je dobré vědět, na čem člověk je, protože zdraví máme jen jedno. Vytažené klíště si máte možnost za poplatek nechat vyšetřit. Když klíště osobně přinesete, nebo ho po předchozí domluvě zašlete, udělají vám ve Státním zdravotním ústavu v Praze orientační mikroskopickou analýzu na přítomnost borélií. Bohužel není tato metoda zcela stoprocentní.

Vytažené klíště si máte možnost za poplatek nechat vyšetřit. Zdroj: shutterstock.com

Poštou oslovte odborníky

Chcete mít opravdu jistotu, jak na tom zakousnuté klíště bylo nejen s boreliózou, ale i s dalšími přenášenými chorobami? Neváhejte a obraťte se na nestátní zařízení v Českých Budějovicích. Najdete tam dvě laboratoře, kam můžete klíště poslat. V jedné vám parazita otestují na všech pět rizikových závažných onemocnění. Ve druhé laboratoři nabízejí vyšetření na borélie, encefalitidu či ehrlichiózu, což jsou nejčastěji zjištěné nákazy. V obou případech platí, že výsledky dostanete nejpozději do 6 dnů. Potom už stačí jen se poradit se svým lékařem.

Zdroje: www.klistova-encefalitida.c, www.jaktak.c, www.mojezdravi.cz