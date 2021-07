Jak odstranit stařecké pigmentové skvrny z obličeje účinně domácím elixírem

Už ten název je dost úděsný. Je vám pětatřicet a máte ji na obličeji. „STAŘECKOU“ pigmentovou skvrnu. Zkuste se pigmentových skvrn zbavit pomocí domácího elixíru.

Zdroje: www.vylectese.cz, prozeny.blesk.cz, www.jaktak.cz

Léto nám hraje do karet, protože naše pleť je lehce opálená a vypadá daleko lépe než v zimě. Jakmile odcházejí letní měsíce, odchází i hezká barva kůže. A začínají se zjevovat podivné skvrnky, které jste předtím nevnímali. Pigmentové skvrny se neobjeví pouze po nadměrném slunění, ale i při hormonálních změnách (užívání antikoncepce, těhotenství, přechod), nedostatku vitamínů, při užívání léků nebo při špatné funkci jater. Setkat se můžete i s pojmenováním „sluneční skvrny“.

Nejčastěji se s nimi setkáte na obličeji a rukou Zdroj: DUANGJAN J / Shutterstock.com

Stařecké skvrny jsou malé oblasti nepravidelného zabarvení, nejčastěji se s nimi setkáte na obličeji a rukou. Což ale neznamená, že se nemohou objevit i jinde na těle. Příčinou je zvýšená produkce melaninu (hnědý až černý pigment, který se vyskytuje v našem těle). Melanin je přirozená ochrana kůže proti slunečním UV paprskům. Čím více budete vystavovat pokožku slunci, tím více melaninu tělo bude tvořit a dojde ke vzniku skvrn. Většina stařeckých skvrn je neškodných, ale po estetické stránce by někomu vadit mohly.

Pokuste se redukovat pigmentové skvrny pomocí různých domácích prostředků, které si jednoduše připravíte:

Pleťové tonikum

Připravte si 2 lžíce nasekané petrželky najemno, lžičku citronové šťávy a 0,2 l vody. Do rendlíku dejte petržel s vodou a přiveďte k varu. Dejte na hrnec poklici a vařte na mírném ohni 15 minut. Sejměte z plotny, nechte vychladnout, sceďte a přidejte do odvaru citronovou šťávu. Stačí jen promíchat, přelít do uzavíratelné nádobky a uchovávat v lednici. Aplikujte na skvrnu ráno a večer, přiloženým tamponkem jemně masírujte. Již za jeden den byste měli vidět mírné zlepšení. Tonikum připravujte každé 3 dny čerstvé.

Naneste citronovou šťávu na skvrnku, nechte působit 30 minut, pak opláchněte Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Citronová šťáva

Naneste jí na skvrnku, nechte působit 30 minut, pak opláchněte. Opakujte postup každý den a po dvou měsících by měla být skvrna výrazně světlejší.

Cibule a jablečný ocet

Cibuli rozmixujte a přes kapesník z ní vymačkejte šťávu. Smíchejte jeden díl cibulové šťávy s jedním dílem jablečného octa. Nanášejte na skvrnu například pomocí vatových tyčinek, nechte působit půl hodinky. Opakujte denně 6 týdnů.

Kyselé mléko nebo podmáslí

Než ho vypijete, zkuste si s ním potřít vaše skvrny. Lze si omýt i celý obličej.

Bílý jogurt a limetková šťáva

Smíchejte tyto dvě ingredience a použijte jako pleťovou masku, kterou nechte působit 20-30 minut.

Toto byly babské rady porady, ale můžete využít i jiné dostupné způsoby. Existují krémy, peelingy, zákroky laserem, kryoterapie, ošetření intenzivním pulzním světlem, apod.

Nejlepší prevencí je ochrana proti slunci…celoživotní.