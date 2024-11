Jak tělo stárne, stává se, že se na kůži začnou tvořit výrůstky. Je to naprosto normální a výrůstky nejsou nebezpečné. Pokud se jich ale chcete zbavit, nemusíte k lékaři. Stačí zubní nit, podívejte se.

Vaše tělo se v určité fázi života začne pomalu, ale jistě měnit. Na obličeji se vám začnou tvořit vrásky, začnou vás bolet části těla, která vám dříve nedělala žádný problém, budete se rychleji unavovat a pocítíte, že váš metabolismus nebude pracovat tak rychle, jako obvykle.

To je naprosto přirozený proces stárnutí. Nejde jej nijak oddálit a čeká naprosto každého. Zkrátka vstupujete do nové fáze života, a je nutné to přijmout. To ale nejsou všechny změny, které na vás čekají.

Youtube video, jak se rychle zbavit kožních výrůstků bez pomoci odborného lékaře, najdete na kanále Dr. Eric Berg DC:

Zdroj: Youtube

Výrůstky na kůži

Se stářím na vás může čekat ještě další změna. Někoho to mine, mnoho lidí však ne. Jedná se o drobné výrůstky na kůži. Mohou se vyskytnout například na krku, na ramenou, anebo v místech, kde jsou kožní záhyby. To znamená v podpaží, pod prsy, v určitých částech ruky, a tak dále. Nejsou bolestivé, ani životu nebezpečné, jelikož se skládají pouze z krevních cév a kolagenu. Pro spoustu lidí však představují neestetický problém, kterého se chtějí zbavit.

close info Profimedia zoom_in Výrůstky na kůži jsou sice nevzhledné, ale nejsou nebezpečné a ani nebolí.

Pokud s výrůstky máte problém a chcete se jich zbavit, máte pár možností. Ta první je jít k dermatologovi. Tam vám je odstraní profesionál pomocí takzvaného CO2 laseru. Odstranění trvá pouhých pár minut, a díky anestezii je bezbolestné.

Budete si za něj ale muset připlatit. Za odstranění 1 až 2 výrůstků pomocí laseru byste platili 1200 korun. Pokud by se jich muselo odstranit více, při každém dalším se cena snižuje o 200 korun. Jde to ale i bez placení a bez profesionála.

Odstranění kožních výrůstků doma

Pokud se vám nechce platit za profesionála, existuje způsob, jak výrůstky odstranit doma. A jediné, co k tomu potřebujete, je nit. Může to být normální nit na šití, nebo zubní nit. Kůži jako první dokonale umyjte a vydezinfikujte.

Následně kolem výrůstku udělejte uzel. Tím dojde k přerušení krevního oběhu do dané oblasti. Pak už stačí jen vzít náplast nebo odvaz, zalepit či zašněrovat, aby se uzel nerozvázal, a každý den dezinfikovat. Výrůstek by měl odpadnout během 2 týdnů.

Zdroje: www.asklepion.cz, www.perfectclinic.cz