Pokud milujete česnek, asi dobře víte, že po něm velice zapáchají ruce. A někdy ani mýdlo nestačí. Ale zkusili jste si ruce po kontaktu s česnekem namazat tímto olejovým zázrakem? Funguje skvěle, podívejte.

Česnek je s námi mnohem déle, než byste možná čekali. Ale z počátku se nepoužíval do jídla, nýbrž jako lék. Používal se například při uštknutí nebo pokousání hadem, proti moru a byl považován za jeden z nejlepších léků proti střevním potížím nebo jako jedna z nejúčinnějších dezinfekcí proti infekci.

Česnek jedli především chudší lidé a otroci. Bohatší vrstva a kněží jej nejedli kvůli zápachu. Ale nevěděli, o co přicházeli.

Video, jak lehce dostat pach česneku ze svých rukou, najdete na Youtube kanále Akis Petretzikis:

Česnek a jeho léčivé účinky

Dnes už víme, že česnek je dobrý i na talíři. To ale neznamená, že na talíři ztrácí své léčivé účinky. Právě naopak. Česnek je přírodní antibiotikum a mnohem víc. Zlepšuje zdraví cév, lidem, kteří trpí cukrovkou, snižuje hladinu cukru v krvi a snižuje i vysoký krevní tlak.

Kromě toho obsahuje spoustu vitamínů, nejvíce vitamínů skupiny B, které společně ovlivňují činnost nervové soustavy, podporují svalovou činnost a podílí se na příznivém vývoji pokožky a stavu sliznic. Dále česnek obsahuje vitamín C, který je považován za nejdůležitější vitamín v těle.

Je neuvěřitelně důležitý pro váš imunitní systém, podílí se na tvorbě hormonů a má antioxidační účinky. Kromě těchto vitamínů obsahuje česnek také řadu minerálů, a proto byste jej měli do těla dostat co nejvíce, co to jde.

close info Profimedia zoom_in Česnek zná lidstvo od nepaměti, ale jako první jej používali jako léčivo proti hadímu uštknutí a podobně. Nyní se však ví, že konzumace česneku je jako přírodní antibiotikum.

Jak se zbavit pachu česneku na rukou

I když má česnek neskutečnou škálu výhod, dokonalý není. To se projevuje především na opravdu nepříjemném pachu, který vám zůstane ať už v ústech, nebo na rukou ještě dlouho potom, co jste dojedli.

Poté, co jíte česnek, si můžete dát do pusy žvýkačku, která vás zachrání, jenže co s rukama? Existuje na to super lehký fígl. Stačí, když si oloupete pomeranč a kůru z něj namočíte do oleje. Pak si olejovou kůrou potřete ruce a máte hotovo. Ruce vám okamžitě přestanou být cítit po česneku.

