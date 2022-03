Jaro je tu a včelky se probouzejí: Nejlépe žihadlo odstraníte kreditní kartou

Už jste viděli letos první hmyz? Všichni už vyhlížíme nedočkavě jaro a s ním první květiny, včelky i motýli. Víte však co dělat, když vás štípne včela? Odstraňte žihadlo jednoduchým trikem!

Všichni víme, jak moc jsou včely pro lidstvo přínosné, chráníme je, vyséváme květinové louky a „krademe“ jim med. Včelky však mohou potrápit. Samotná včela agresivní není a bodá jen v případě nešťastného zasednutí, zašlápnutí a podobně. Dokud nezačnete zběsile mávat rukama, včela si vás vůbec nevšimne. Rozhodně ne, pokud nemáte něco sladkého, co by ji mohlo přitahovat. Včely samozřejmě mohou být agresivní, ale to se stává, jen pokud jim stoupnete v lese do hnízda či v případě jiného nedopatření, které považují za atak.

Překvapivě včely může lákat i všechno tmavé, zapáchající a chlupaté. Prý se vousáči v černém podobají medvědům a včelky dobře vědí, že toho v blízkosti úlu nechtějí. Nicméně neplatí, že by napadaly procházející muže, jde spíš jen o včelaře samotné, kteří by se měli této vizáže raději vyvarovat.

Pokud se pohybujte v okolí úlů, obcházejte je v dostatečně velké vzdálenosti, tj. zhruba s odstupem 5 metrů. Také je vhodné nechodit přímo před úl, protože je možné, že byste včelám vstoupili do letové dráhy.

Cibule je první pomocí při včelím bodnutí. Zdroj: Profimedia

Jak odstranit žihadlo

A jak je to tedy s odstraněním obávaného žihadla? Včelí bodnutí je pro člověka nepříjemné, ale pro včelku smrtelné. Včelí žihadlo se v kůži zasekne, včelka se odtrhne, často přitom ztratí i část zadečku a záhy uhyne.

Ať už jste alergičtí nebo jen chcete nepříjemnou bolest a svědění zkrátit na minimum, pak okamžitě zasáhněte. Na délce působení včelího jedu záleží a rychlé odstranění žihadla zkrátí také nepříjemné projevy po bodnutí.

Žihadlo můžete odstranit jakoukoli pevnou hranou. Právě proto se hodí kreditní karta nebo nehet. Žihadlo prostě hranou s mírným přitlačením na kůži seškrábněte, aby se dostalo celé ven a nepouštělo do ranky další jed, který je v jedovém váčku včelího zadečku.

Pro ošetření bodnutí se doporučuje omytí vodou a přiložení studeného obkladu, který zmírní otok. Nebo můžete vyzkoušet řadu babských rad, které doporučují přiložit na místo bodnutí ocet, cibuli či med.

Zdroje: www.healthline.com, kreativnija.cz, www.vitalia.cz