SJak naši předci odstraňovali zubní kámen: Je domácí řešení dobrý nápad?

Zubní kámen se tvoří přeměnou zubního plaku a dá se mu dobře předcházet pravidelnou a důkladnou ústní hygienou. Co ale dělat, když už se vám na zubech vytvořil nepěkný a nepříjemný nános? Jedním z řešení je navštívit odborníka a investovat do svého úsměvu nemalou sumu peněz. Druhou možností je pokusit se zubní kámen odstranit osvědčenými prostředky doma. Je to bezpečné?

V minulosti bylo doporučováno ledasco. Třeba drhnout zuby dvakrát do měsíce práškem z pemzy a používat tvrdší kartáček na zuby. Dnes je vše jinak. Doporučuje se kartáček měkký a slovo „pemza“ je pro zubaře téměř sprostým slovem.

Atraktivní úsměv dělají krásné zuby. Zdroj: profimedia.cz

Zubní kámen

Zubní kámen se tvoří každému z nás, někomu méně a někomu velice výrazně. Vzniká mineralizací plaku, který ulpívá na zubech. Jestli v ústní hygieně nejste zrovna moc pečliví, nejspíš tvorbu zubního kamene pociťujete ve velkém množství. Každý den je potřeba zubní plak ze zubů čistit zubním kartáčkem, aby plak nezačal tvrdnout a měnit se v zubní kámen. Zubní kámen se tvoří zejména na okrajích dásní, ale i pod ní, a pokud už se vám na zubech zjevil, kartáčkem na zuby ho již neodstraníte.

Trpí především vaše dásně, které to mohou dát jasně najevo zánětem či paradentózou.

„Zaručené“ tipy

Určitě jste už někdy slyšeli, jak se zaručeně zubního plaku dá zbavit. Byl vám podsunut nápad s octem nebo sodou? Nebo snad MMS? Zapomeňte na tyto chytrácké rady! Zapomeňte i na kyselinu citronovou a popel. Většina těchto domácích metod vám sice trochu pomůže, ale spolu s kamenem, odejde i část vaší skloviny.

Nepokoušejte se zubní kámen odstranit ani speciální zubní škrabkou, kterou využívá váš lékař, protože si s ní můžete přivodit veliké nepříjemnosti v podobě poranění, neboť je nesmírně ostrá a neodborné používání je k velké škodě. Vytvoříte si totiž vrypy do zubu, ve kterých se usazuje zubní plak o to více.

Závěr – zajděte si k zubní hygieničce na odborné odstranění kamene, doma ho dostat ze zubů nezkoušejte, protože hrozí velké riziko poškození zubů i dásní.

Citron na zuby raději NE! Zdroj: profimedia.cz

Co tvorbu zubního kamene zhoršuje

Možná se budete divit, ale k tvorbě zubního kamene přispívá časté pití minerální vod .

. Cukr – bakterie ho milují, mají ideální možnost se rozrůstat, což znamená, že dochází k rozvoji jak zubního kamene, tak i zubního kazu.

Jak zubnímu kameni předcházet?

Větší péče o zuby je samozřejmostí! Přeci jen je to naše vizitka.

Mezizubní kartáček – dokonalá vychytávka, kterou vyčistíte každou mezizubní škvíru. Je jedno, zda si mezizubní prostor pročistíte ráno nebo večer, ale mělo by to být jednou za 24 hodin.

Zubní nit – nedávejte zbytkům jídla šanci a po jídle použijte mezizubí nit, kterou zbytky odstraníte.

Zubní kartáček – každopádně kvalitní! Zubní lékaři nejsou sjednocení v názoru, zda je lepší čištění manuální, anebo pomocí elektrického kartáčku.

Kromě klasických kartáčků bychom měli používat také mezizubní pomůcky. Zdroj: Dan Race / Shutterstock.com

Voda – při pití obyčejné vody dochází k neutralizaci pH v ústech, pití vody je vhodné zejména po jídle.

U miminek se v dřívějších dobách na zubní hygienu moc nedbalo, ale postupem času bylo zjištěno, že je péče i o čerstvě vylezlé zoubky nesmírně důležitá! Taktéž pravidelná kontrola u zubaře!

K zubaři, i když se vám nechce, choďte jednou za půl roku, abyste zabránili zbytečné pozdější bolesti a vyšším výdajům.

Zubní hygiena u specialisty by měla proběhnout 2x ročně.

Existují i produkty, které indikují výskyt zubního plaku (například tablety) a vy jednoduše zjistíte, jestli je vaše technika a délka čištění vyhovující, nebo zda byste měli něco změnit.

