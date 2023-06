Jak odtučnit játra přírodními prostředky? Pomůže červené víno i kurkuma

Co jste špatným výběrem jídelníčku pokazili, můžete také potravinami napravit. To je až příliš zjednodušené tvrzení, ale něco na něm je. Jaké přírodní prostředky a především potraviny pomohou odtučnit játra?

Stravování a ztučněná játra

Podívejte se, co říká o regeneraci jater propagátor SCD, což je zkratka z anglického výrazu, který do češtiny překládáme jako Specifická sacharidová dieta. Ač nemusíte souhlasit s veškerými závěry a informacemi přebranými od dr. Stena Ekberga, propagátora této diety, můžete se doporučeními nechat inspirovat. Důležité je rozhodně to, že konzumací konkrétních potravin můžete ovlivnit svůj zdravotní stav a ztučnění jater se nejen vyvarovat, ale také jej minimalizovat, pokud již k němu dochází.

V rychlosti zopakujme, co stojí za ztučněním jater čili steatózou. Může být způsobena konzumací alkoholu, ale také obezitou a metabolickým syndromem. Riziko ztučnění jater zvyšuje také cukrovka druhého typu, užívání některých léků a výjimečně i genetika. Ztučnění jater může vzniknout také během těhotenství či při infekcích, jako je žloutenka typu C.

Ztučnění jater si můžete přivodit také nevhodnou stravou a díky vhodné stravě ji můžete zase redukovat. Naštěstí je tento stav vratný a se zlepšením vám pomůže redukce váhy a radikální snížení konzumace alkoholu a také častý pohyb. Nutno dodat, že ztučnělá játra jsou problémem i abstinentů a souvisejí více s životosprávou než jen s alkoholem. Nealkoholické ztučnění jater se objevuje u 25 až 30 % Evropanů.

Játra netrpí jen alkoholem, ztučnění jater se objevuje i u těch, kteří jej nekonzumují. Zdroj: 123rf

Potraviny proti ztučněným játrům

Lékaři se shodují, že pro ozdravení jater je nejlepší vyvážená pestrá strava, ve které by měly být zastoupeny různé drobné zahradní a lesní plody, z domácích druhů ovoce také jablka a melouny, z exotických pomeranče, banány, fíky a datle. Vhodná je především listová zelenina, luštěniny, brokolice, papriky, mrkev, okurky, rajčata a lilek. Důraz je kladen i na omezení soli, produktů bílé mouky a rýže.

Věnujte pozornost potravinám bohatým na omega-3 kyseliny jako jsou ořechy a semena, avokádo či olivy, pijte kávu a z mas se soustřeďte na ryby.

Játrům může pomoci i víno nebo kurkuma

Pokud chcete játra podpořit také bylinnými preparáty a čaji z nich, nejvýznamnější je v této skupině ostropestřec mariánský, ale také kurkuma nebo zelený čaj.

Pozitivně působí také resveratrol obsažený v červeném barvivu. Najdete jej nejen v modrých hroznech, ale také červeném vínu. Alkohol je sice vhodné zcela vyloučit nebo minimalizovat, pokud si však chcete skleničku občas dát, pak sáhněte po červeném, které je z alkoholu nejméně škodlivé.