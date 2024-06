Víte, jak pečovat o kůži celého těla? A co krk? Přibývající roky prozradí právě kůže na krku a dekoltu. Jak zrcadlo oklamat a kůži na krku omladit? Pomůže vám toto koření.

Věk prozradí i kůže na krku

Pokud se intenzivně nevěnujete vylepšování obličeje a postavy pomocí různých kosmetických zákroků a operací estetické medicíny, pak sice můžete stárnout s grácií a držet se v dobré kondici, ale stáří se přece jen pozná.

Jen málokterá žena nemá v určitém věku povadlá oční víčka, povolující kůži na hraně čelisti nebo na krku. I když se nedá mluvit o zázraku, i na tato problematická místa existují různé přípravky a fígly, jak vylepšit jejich vzhled a vypadat mladší. Například na krk a dekolt se doporučuje hřebíček.

Než se dostaneme k používání odvaru z voňavého hřebíčku, podívejte se, jak můžete krk trénovat. Cviky a triky vám prozradí autorka příspvěku z YouTube kanálu NestarnuZraju.

Zdroj: Youtube

Omlaďte krk pomocí voňavého hřebíčku

Hřebíček je velmi dobře známé koření, které nepatří jen do hruškového kompotu, ale také má řadu zdravotních účinků. Hřebíčkový olej se například používá při bolení zubů a dásní, má antibakteriální a také protizánětlivé i analgetické účinky.

Co se týče aplikace na kůži, důležité je spíš to, že hřebíček napomáhá jejímu prokrvení. Díky tomu, že barví do zlatohněda, dává kůži také opálený nádech. Na to je dobré pamatovat, pokud byste chěli ve stejný den nosit bílé tričko. Hřebíček navíc zklidňuje podráždění kůže i otoky či akné, takže pokud nejste přecitlivělí, kůži aplikace hřebíčkového odvaru jen prospívá.

Hřebíčkovým odvarem můžete oblast dekoltu a krku stříkat manuálním rozprašovačem, což je nejpraktičtější a případné barevné změny na kůži nebudou nepravidelné. Výroba takového nálevu je navíc nesmírně jednoduchá a koření máte také doma.

Zhruba tři hrsti hřebíčku rozmixujte na hrubší prášek nebo podrťte v hmoždíři. Koření nasypte do rendlíku, zalijte hrnkem vody a přiveďte k varu. Poté stáhněte trochu žár pod rendlíkem a povařte zhruba ještě 10 až 15 minut.

Povařený hřebíček odstavte z plotny a přefiltrujte. Aby se vám pumpička spreje neucpávala, ideální je nechat tekutinu překapat přes kávový filtr nebo jemné plátýnko. Pak můžete směsí naplnit rozprašovač a po každé aplikaci jej nezapomeňte uložit do lednice. Na tomto nálevu není nic, co by se mohlo kazit, nicméně po týdnu je vhodné připravit novou várku.

close info Shutterstock zoom_in Hřebíček umí téměř zázraky.

Peeling a další tipy jak omladit kůži na krku

Pokud je vám líto scezený hřebíček vyhodit, můžete ho směle použít třeba do peelingových směsí. Podrcený hřebíček můžete smíchat s cukrem nebo solí a malým množstvím jemně promnout mokrou pokožku, abyste odstranili starou kůži, pokožku vyhladili a napjali jako při masáži nebo použití kartáčů a žínek. I takový domácí peeling vám jen prospěje.

Jinou peelingovou směsí může být třeba hřebíček s kávovou sedlinou a olivovým olejem. Ani s touto kombinací jistě neprohloupíte.

Co ještě můžete zkusit a nač nezapomenout?

Nepěkný vzhled krku zhoršuje také nahrbený postoj. Choďte rovně!

Důležitá je hydratace a to nejen pokožky, ale celého organizmu správným pitným režimem.

Rozhodně platí, že nadměrné opalování vede k rychlejšímu stárnutí kůže. Používejte přípravky s UV filtrem, sluňte se, ale velmi obezřetně.

Používejte přípravky, které obsajují retinoidy, peptidy a antioxidanty, mezi které patří také vitamin C. Ty podporují tvorbu kolagenu a chrání před poškozením vlivem životního prostředí.

Vzhled krku zhoršuje také spánek na břiše. Je prý nejen velmi nezdravý, ale také tato poloha neprospívá oblasti krku a dekoltu.

Zdroje: aazdravi.cz, prozeny.cz