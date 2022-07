Ruce po padesátce prozradí váš věk: Chytré triky, jak je omladit až o 10 let

Ruce o vás vypovídají víc, než si myslíte. A nejde jen o věk! Proto byste je měli hýčkat a dát jim tu správnou péči a výživu. Poradíme vám, jak je možné je omladit

Ruce jsou vizitkou nejen každé ženy, ale i každého muže. Nejde jen o to, abyste měli krásné a pěstěné nehty, postarejte se i o jejich pokožku, aby byla stále hladká a svěží. Zaslouží si to!

Myslete na ruce už při umývání

Základem všeho je udržovat ruce v čistotě. Používejte vždy šetrná mýdla, která nebudou ruce zbytečně vysoušet. Stejně tak se to týká prostředků, které používáte na mytí nádobí nebo na úklid domácnosti.

Zvykněte si na pravidelný rituál mazání rukou. Dopřejete jim ochrannou vrstvu a řádnou výživu. Zdroj: profimedia.cz

Používejte rukavice

Ze všeho nejlepší je, když si budete při úklidových činnostech chránit své ruce gumovými nebo silikonovými rukavicemi. Časté namáčení totiž podstatně narušuje ochranný film a pokožka se tak nadměrně vysušuje. Rukavice zabrání, abyste ruce vystavovali agresivním čistícím a úklidovým prostředkům. V případě, že ruce nejsou chráněny, budou se vám extrémně vysoušet a může dojít nejen k poškození pokožky, ale mohou to odnést i nehty, které by se vám mohly v lepším případě třepit, v tom horším může dojít i k jejich defektům. A platí to i během zimy, kdy je venku mráz. V tomto případě si vyberte rukavice z jemných a nedráždivých materiálů.

Vyživujte své ruce kvalitními krémy

Zvykněte si na pravidelný rituál mazání rukou. Dopřejete jim ochrannou vrstvu a řádnou výživu. Nejlepší jsou krémy určené přímo na ruce, které jsou dostatečně hutné, výživné a třeba i s vitamíny či zklidňujícími přídavky. Výborné je třeba bambucké máslo nebo krémy s obsahem olivového oleje, které se zároveň dobře vstřebávají.

Odumřelé buňky musí pryč

Neměli byste podceňovat pravidelný peeling, který pokožku rukou zbaví odumřelých kožních buněk. Dáte tak možnost krémům, aby je lépe vyživovaly a dostaly se tak do hlubších vrstev kůže. Díky peelingu pokožka zjemní a bude krásně prokrvená. K peelingu můžete použít kosmetický přípravek z obchodu, anebo si vyrobit svůj vlastní.

Perfektně funguje například kokosový olej smíchaný s krystalovým cukrem. Vzniklou pastu naneste na ruce a jemně si touto směsí ruce masírujte. Začněte masáží dlaní, pak mezi prsty a postupně peeling roztírejte na horní část rukou směrem k zápěstí. Nakonec ruce pečlivě opláchněte teplou vodou a naneste krém. Nejlepší je provádět tuto proceduru večer před spaním. Uvidíte, že brzy budou vaše ruce krásně hebké a zároveň příjemně zrelaxované.

Vsaďte na zábaly

Jednou za čas byste měli dopřát rukám i olejové zábaly. Použít můžete olej kokosový, olivový nebo mandlový. Stačí smíchat 2 polévkové lžíce v umyvadle s teplou vodou a do směsi ruce na několik minut ponořit. Výborné jsou i parafínové zábaly, které perfektně prokrví a zjemní pokožku. Proto si občas zajděte na tuto kúru do salonu k odborníkům.

Jestli chcete své ruce opravdu maximálně vyživit, není od věci dát rukám péči i během spánku. Zdroj: profimedia.cz

O ruce můžete pečovat i během noci

Jestli chcete své ruce opravdu maximálně vyživit, není od věci čas od času dát rukám péči i během spánku. Důkladně je promažte silnou vrstvou krému, navlékněte si igelitové rukavice, které překryjte dalšími, a to bavlněnými nebo pletenými. Ráno budete mile překvapeni hladkou a hebkou pokožkou.

Zdroje: www.novinky.cz, www.zdravy-zivot.zdrave.cz, www.healthline.com