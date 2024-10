Jsou dvě, mají tvar fazole a pro vaše tělo jsou nesmírně důležité… Řeč je o ledvinách, o které je potřeba se starat. Víte jak?

Hlavní funkcí ledvin je udržet tělo v rovnováze. A to není zrovna jednoduchá práce, při všech těch procesech, které se dějí v těle. Proto ledvinám nezbývá nic jiného, než se s tím „poprat“. Ledviny regulují obsah v těle.

Dohlíží na to, že má váš organismus dostatek minerálů a vyrovnanou hodnotu kyselých a zásaditých látek v krvi. Aby toho nebylo málo, ledviny vyrábí spoustu důležitých vitaminů a hormonů.

Produkují například vitamin D, který je zásadní pro pevnost a růst kostí. A to není všechno! Ledviny fungují i jako čistička organismu a odvádí z těla různé odpadní a toxické látky. A to už je několik důvodů, proč byste si je měli hýčkat!

Jemně slaná jídla

Péči si ledviny zaslouží obzvlášť v zimě, kdy vlivem chladného počasí dochází k jejich podchlazení. Proto odborníci na čínskou medicínu doporučují v zimě jíst hodně slaných pokrmů. Sůl totiž zahřívá orgány i zkřehlé kosti.

Proto by měla být ve vašem zimním jídelníčku, ale jen v rozumné míře! Nadbytek soli totiž ledviny zatěžuje a oslabuje. Do svého stravovacího plánu proto zahrňte třeba vývary, zapékané pokrmy z trouby, jako například houbového kubu, luštěninová jídla, tučné ryby nebo pečenou zeleninu. Určitě využijte sezónu dýní a červené řepy!

Krotitelé hladu

Váš ledvinový zimní jídelníček by měl být sytý. Proto nezapomeňte na maso (zejména hovězí, kachní, zvěřinu, ryby a mořské plody), luštěniny, zeleninu (kadeřávek, pórek, kvašená zelenina), kompotované nebo sušené ovoce, vlašské a lískové ořechy, koření (sójovou omáčku, sůl, hřebíček, skořici, mořské řasy) a samozřejmě dostatek teplých tekutin. Od klasické teplé vody, až po horký čaj nebo svařené víno.

Nebezpečné pití

Existují jídla a nápoje, které dokážou vaše ledviny doslova vyřídit. O co jde? Například smažené a tučné pokrmy. V případě pití je ale velkým nešvarem pivo a jakýkoliv alkohol. Problémem jsou i nápoje z tvrdé vody, která obsahuje hodně minerálů a může vytvářet ledvinové kameny. Zátěž na ledviny může způsobit i nadměrná konzumace slazených limonád, džusů a šťáv. A tak si dávejte pozor nejen, co jíte, ale také co pijete! Jde vám o zdraví...

