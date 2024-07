Léto a prázdniny jsou konečně tu. To znamená poznávání nových koutů světa, a pro mnohé z vás létání letadlem. Jak pečovat o svou pleť, abyste ji ochránili před poškozením při létání letadlem? Podívejte.

Léto a kýžená dovolená jsou konečně tu. Je na čase si zaletět do nepoznaných, nebo známých a oblíbených končin, zrelaxovat se, a především si užít zaslouženého volna. To však pro mnohé z vás může znamenat cestu letadlem.

A faktem je, že letadlo může opravdu zhoršit stav vaší pokožky. Možná to zní poněkud prapodivně, že by se let letadlem mohl tolik podepsat na vaší pokožce a vlasech, ale je to tak. Podívejte se, proč tomu tak je, a jak poškození pokožky zabránit.

Video, jak pečovat o pleť na dovolené, najdete na Youtube kanále Skincare s Karol:

Zdroj: Youtube

Pokožka a letadlo

Jak už to tak bývá, při létání se letadlo zkrátka a dobře vznáší do nemalé výšky. Jaký to ale má dopad na vás? Polovina vzduchu uvnitř letadla je stažena z atmosféry. Vzduch v kabině má malou vlhkost, a jakmile letadlo dosáhne vyšších nadmořských výšek, vaše pokožka, jak těla, tak hlavy, je velice náchylná k dehydrataci. Co tedy s tím?

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Hydratace je v letadle extrémně důležitá. Nejen, že vám pomůže alespoň trochu dobýt energii, ale především bude hydratovat vaši pokožku.

První radou je, abyste své tělo s dehydratovanou pokožkou neustále zásobovali vodou. Pití vody je zkrátka naprosto nezbytné pro udržení vlhkosti pokožky, rtů a vlasů. Pití vody během letu nemá benefity pouze pro vaši pokožku, nýbrž vám také pomůže k tomu, abyste zůstali čilí a při vědomí. Nebudete tolik unavení a budete mít dostatek energie na vše, co přichází po přistání.

Zlaté rady do letadla

Abyste ochránili svou pokožku před dehydratací, naprosto ideální je si před odletem namazat obličej hydratačním krémem. Ten vám během letu poskytne dostatečnou ochranu před vysušením pokožky obličeje.

Pokud se chystáte na dlouhý let, zabalte si krém do příručního zavazadla, abyste jej mohli během letu použít opakovaně. Je lepší, když to přeženete, než abyste měli kompletně nechráněnou pokožku.

A poslední radou je, abyste se snažili ochránit i své rty. Na rty je důležité nezapomínat, jelikož mohou být vlivem vzduchu s malou vlhkostí velice dehydratované. Proto je ideální mít v příručním zavazadle vždy i balzám na rty. Vždy, když budete cítit, že vám rty začnou vysychat, napijte se vody, a poté si rty důkladně natřete balzámem. Díky tomu budete mít rty v bezpečí.

