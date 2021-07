Jak pěstovat kefírovou houbu? Je to poklad plný zdraví a málokdo jej zná

Už jste někdy slyšeli o tibetské houbě neboli kefírovce, která má blahodárné účinky na naše tělo? Tento živý organismus si můžete snadno vypěstovat i doma, přežívá totiž v mléce, živí se laktózou a právě do mléka vylučuje zdraví prospěšné látky. Díky tomuto procesu mléko kysne a mění se na kefír.

Pokud bychom měli popsat, co vám bude kefírová houba připomínat svým vzhledem, je to určitě květák. Má stejnou barvu, tvar a jako tato oblíbená zelenina roste do růžiček. Při osahání je však gumová a poloprůhledná.

Na životní podmínky je nenáročná a k jejímu pěstování nepotřebujete žádné speciální pomůcky. Pokud ji tedy chcete namnožit, sežeňte si ji přes internet a můžete začít. Nemusíte se bát přepravy, houba vydrží naprosto v pohodě několik dní v uzavřené sklenici s vodou nebo mlékem. Pokud však máte strach, zajděte si do zdravé výživy, kde jistě tibetskou houbu také seženete.

Příprava tibetské houby není náročná

Kefírky propláchněte čistou chlorovanou vodou dokud nebude proud úplně čistý. Poté si připravte sklenici od okurek, umělohmotné sítko, lžíci, gázu a mléko.

Vymyté kousky přendejte do zavařovací sklenice a přelijte vlažným mlékem. Na 400 ml tekutiny dejte dvě plné lžíce kefírků. Následně přikryjte čistou gázou a nechte jeden den v pokojové teplotě. Že je kefír hotový, poznáte z jeho hustoty a nakyslého zápachu. Uzrálý kefír sceďte, houbičky opět propláchněte a znovu zalijte mlékem.

Zrníčka zvaná tibetská houba mění mléko na kefír Zdroj: Shutterstock.com / joannawnuk

Sklenice znovu pořádně vymyjte. Musí být naprosto čisté a nesmí obsahovat žádné zbytky starého kefíru. Snažte se také vyvarovat používání kovových předmětů, které poškozují prospěšné látky v tibetské houbě.

Kefírovka pomáhá se zdravotními neduhy i v kosmetickém průmyslu

Kefír můžete hned vypít nebo ho používat při vaření. Někdo ho používá i ke kosmetickým účelům. Skvělá je pleťová maska z něj nebo při přidání do koupele pomáhá s odstraněním kožních problémů. V lednici vydrží přibližně dva dny a pak je nutné si vytvořit nový. Proces získávání kefíru trvá přibližně týden.

Kefír si můžeme připravit i v domácích podmínkách. Zdroj: Natalya Stepowaya / Shutterstock.com

Léčivý kefír působí preventivně před zažívacími obtížemi, pomáhá s odstraňováním průjmů, nadýmání i se zácpou. Podporuje srdeční činnost a cévy a také čistá játra. Je dále skvělým pomocníkem proti stresu a únavě.