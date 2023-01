10 fascinujících způsobů, jak (ne)pít pivo. Podívejte se

Co Čech, to milovník piva. Tento zlatavý mok patří mezi to nejlepší, co může naše země nabídnout, proto není divu, že je tak oblíbený. Pivo se navíc dá pít mnoha zajímavými způsoby a je jen na vás, který si vyberete.

Vychlazené pivo v ledovém půllitru je příjemným osvěžením, zažene žízeň, a když si chcete jen tak posedět a popovídat s přáteli, patří mezi nejoblíbenější společníky. Prostě pivo k nám tak nějak neodmyslitelně patří už celé věky.

Vy se nyní můžete pobavit tím, jak lze pivo pít. Existuje několik neuvěřitelných způsobů, jak si tento zlatavý mok vychutnat. A to, ať už z hlediska rychlosti, stylu nebo způsobu.

I pivo může způsobit kocovinu Zdroj: Profimedia

Pivo můžete pít nejrůznějšími způsoby

Pivo na ex. Jste-li velký milovník piva nebo máte prostě jen velkou žízeň, můžete pivo v půllitru vyexovat. Určitě vám však nedoporučujeme měřit sílu s rekordmanem, který zvládne litr zlatavého moku vypít pod pět vteřin.

Někteří dokáží pít z lahve tak, že naklopí a vypustí její obsah přímo do krku. Vytvoří se vír, který pouští pivo do krku neuvěřitelnou rychlostí. Stačí údajně mít jen otevřený a povolený krk.

Youtuber Super Duper představil unikátní způsob pití piva z plechovky. Vytvořil si otvor na spodní straně plechovky. Tu následně přiloží k ústům a otevře plechovku nahoře. Tlak mu do úst pivo vysloveně napumpuje.

Super Duper zná i trik s lahví. Kdy vezme otevřené pivo a prázdnou láhev. Dnem prázdné láhve bouchne do hrdla plné lahve. Opět vznikne tlak, který pivo do úst vystřelí velkou rychlostí.

Dejte si pivo v sauně Zdroj: Shutterstock

Zlatavý mok na snowboardu či při stojce na hlavě

Pivo se dá pít i na snowboardu. V následujícím kuriózním videu se můžete podívat, jak pít pivo na sjezdovce a u toho se natáčet selfie tyčí a ještě udělat otočku. To bychom nikomu rozhodně nedoporučovali.

Zlatavý mok někteří dokáží pít i ve stojce hlavou dolů. Nejspíš byste si řekli, že vám v této poloze pivo vyteče z úst ven, ale není to pravda. Nevyteče a vy si ho klidně můžete vychutnat i při stání na hlavě.

Na ty nejbláznivější způsoby, jak pít pivo, se podívejte ve videu:

Zdroj: www.youtube.com