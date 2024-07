Jestli máte problémy s polykáním pilulek, nemusíte si z toho dělat těžkou hlavu. Vůbec nejste sami a navíc není nemožné naučit se správný postup, který vám tento úkon zjednoduší. Stačí jen dodržet několik postupných kroků a naučí se to i malé děti.

Co může být jednoduššího, než zkrátka spolknout malou tabletku, říkají si jistě ti, kteří s tím nemají sebemenší problém. Jenomže existuje hned několik překážek, které mohou stát v cestě k úspěšnému zvládnutí tohoto běžného kroku. Jde jak o fyziologické, tak i psychologické důvody, které je třeba nejprve odstranit, nebo překonat.

Jeden užitečný návod najdete i na youtube ve videu od Cook Children's Health Care System:

Zdroj: Youtube

Obyčejné polknutí? Ale kdepak...

Polykání obecně vyžaduje souhru několika svalů, jejichž činnost je v mozku vázána na předchozí rozkousání potravy. Jsou tedy tací, kteří jen těžko dokáží tyto dva procesy jednoduše oddělit.

Zkrátka polknout malé sousto bez rozžvýkání je pro ně jen těžko řešitelné. A to už vůbec nehovoříme o tabletách větších rozměrů, které si i lidé, jež toto zvládají bez problémů raději přepůlí.

Obavy nemůžeme podceňovat

Velkým problémem může být docela obyčejný strach. Z čeho? Například z udušení. Tento stav pak sám od sebe vyvolá stažení hrdla a polykání je zase o něco složitější.

Psychika je mocná, a tak se může stát, že v návaznosti na špatnou zkušenost třeba z dětství, kdy mohl některý lék vyvolat například zvracení, neumožňuje polknutí pilulky ani v dospělosti. Nezoufejme ale, všechno se dá natrénovat.

Když není úniku, půjde to

Pojďme si projít několik jednoduchých rad, jak se vyrovnat s problémem, jež může výrazně ovlivnit náš zdravotní stav. Nejprve je vhodné začít přípravou psychiky, “smířit” se s faktem, že přišla doba, kdy je zkrátka důležité tuto dovednost zvládnout, jinak by mohly přijít i větší problémy. A pak už se můžeme pustit do samotného nácviku.

close info Shutterstock zoom_in Polykání léků je pro některé z nás problém, je ale možné si to nacvičit

Od malých kousků k větším

První, co můžeme zkusit, je polykání opravdu maličkých bonbonků. A pokud by ani to nešlo, určitě máte doma posypku na dorty, malinkaté kuličky, ještě menší, než je špendlíková hlavička. O nich si nikdo nemůže myslet, že by ho jedna jediná udusila.

Tedy – s odvahou do toho. Jakmile se to podaří, je na čase zvýšit laťku a najít o kousek větší potravinu, kterou lze polknout bez rozkousnutí.

Dostatek vody je základ

Nic z toho se pravděpodobně nepodaří, budeme-li mít sucho v ústech. Proto je potřeba nejprve navlhčit ústa i hrdlo několika loky vody a následně ještě pilulku nebo její cvičnou imitaci náležitě zapít. Sklenici s vodou mějte připravenou, a jakmile bude tabletka u ústech, okamžitě se napijte.

Jak správně polykat?

Polykání půjde mnohem lépe, když prášek položíte přibližně dopostřed jazyka. Kdybyste se snažili vložit ji co nejhlouběji do úst, mohli byste si za prvé vyvolat dávivý reflex a i samotné polykání by bylo složitější vzhledem k pohybu, který při něm jazyk v ústech vykoná.

Je také zbytečné zaklánět při polykání hlavu, taková poloha je kontraproduktivní. Mnohem výhodnější je hlavu mírně předklonit v pohybu, jako bychom chtěli přikývnout na souhlas.

Jde jen o první podařený pokus

Možná vám to nepůjde na poprvé a v případě, kdy se budete snažit této dovednosti naučit vaše děti, budete muset mít hodně trpělivosti. Ve většině případů ale nejde o nepřekonatelnou záležitost a po několika spolknutých tabletách se už budete jen divit, jak je možné, že jste tak snadný úkon dlouho nezvládali.

Není to ostuda, každý jsme jiný a dokážeme něco jiného. Přesto si však touto schopností velmi zjednodušíme život.

Zdroje: www.massgeneral.org, www.healthline.com, www.health.harvard.edu