Imunita je základem zdravého těla a života bez infekčních onemocnění a větších zdravotních komplikací. Záleží i na tom, jak se stravujete. S věkem se samozřejmě imunita oslabuje. Jak se tedy stravovat?

Momentálně se všichni nachází v období, kdy chřipky a nemoci jen létají. Ať už je to týdenní chřipka, rýma a ucpaný nos, kašel či bolest v krku, pro většinu lidí není problém toto období přetrpět v posteli. Pro některé je to však už náročnější. Lidé nad 65 let mají imunitu již oslabenou a není lehké se ubránit všem nemocem, kterými se tyto chladné měsíce jen hemží. Imunitu ale můžete posílit. A pokud nevíte, jak na to, je to snadné. Stačí začít u vaší stravy a zjistit, jestli se vám z jídla dostávají do těla všechny potřebné minerály a vitamíny.

Video, ve kterém najdete 15 tipů jak zvýšit imunitu, najdete na Youtube kanále GymBeam cz:

Zdroj: Youtube

Důležité vitamíny

Klíčem je jíst vyváženou a bohatou stravu. Vaše babičky vám asi kladly na srdce, že pokud chcete být zdraví, máte jíst velké množství ovoce a zeleniny. Ty totiž obsahují mnoho velice důležitých antioxidantů. Ale imunita se neskrývá jen v ovoci a zelenině, potřebujete do těla dostat i důležité minerály a vitamíny. Proto je ideální jíst co nejvíce různých potravin. Pro posílení imunity potřebujete své tělo doplnit vitamíny B, které jsou obsažené v mléčných výrobcích, mase a obilovinách. Dále do těla dostaňte vitamín C, který se nachází obzvláště v ovoci, zejména v citrusových plodech.

close info Profimedia zoom_in Abyste co nejvíce posilnili svou imunitu, doporučuje se dostat do těla co nejvíce minerálů jako je selen a zinek a vitamíny B a C.

Minerály pro posilnění imunity

Mezi velice důležité minerály pro vaše tělo patří především dva. První z nich je selen. To je antioxidant, který můžete běžně najít v malém množství, ale v mnoha potravinách. Nejbohatší na selen jsou vejce, ořechy, ryby a mléko. Druhý důležitý minerál, kterým je potřeba dopovat své tělo, je zinek. Ten je naprosto klíčový, pokud si chcete zachovat imunitu a funkční zrak. Zinek najdete v sýru, fazolích, hovězím mase a čočce. A pokud jste velicí gurmáni, vychutnejte si ho v podobě ústřic.

