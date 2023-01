Triky s obyčejnou skořicí: Je to zázrak při hubnutí

Vánoční svátky jsou pryč a vás zajímá, jak zhubnout přebytečná kila, která jste nabrali ze všeho toho dobrého jídla? Máme pro vás skvělou potravinu, která vám s tím jednoduše pomůže. Skořice zapůsobí blahodárně jak na hubnutí, tak na vaše zdraví.

I vědecké studie potvrzují, že skořice je zdravotní zázrak, který pomáhá omezit zvýšení krevního cukru a zpomaluje vyprazdňování žaludku. Díky tomu tak ztratíte chutě, které vás nabádají k přejídání. Abyste zhubli, je důležité mít kalorický deficit, který vznikne nižším příjmem kalorií, než vydáte. Zařaďte proto skořici do vašeho každodenního jídelníčku a začněte pozorovat pozitivní změny ve vašem těle!

Zdravá a voňavá skořice

Podívejte se na video, ze kterého se dozvíte, jaké mají účinky skořice a med:

Skořice obsahuje mnoho antioxidačních látek, které ochraňují tělo před oxidačním poškozením, jež způsobují volné radikály. Dále má antivirové, antibakteriální a protiplísňové účinky, protizánětlivé vlastnosti a reguluje hladinu cholesterolu v krvi. Cinnamaldehyd, který je ve skořici obsažen, aktivuje termogenezi neboli spalování tuků. Ty se poté přemění na teplo, čímž spálíte větší množství kalorií. Skořice v kombinaci s medem pak zabraňuje přibývání na váze.

Nápoj na hubnutí

Připravujete si každé ráno k snídani šálek horkého čaje? Nahraďte ho následujícím nápojem. Rozmíchejte v šálku horké vody půl lžičky skořice. Po vychladnutí přidejte ještě lžičku organického medu a zázračný nápoj na podporu hubnutí je na světě. Pokud vám budou při pití vadit malé částečky skořice, přeceďte ho přes jemné plátýnko.

Skořicový čaj je skvělým způsobem, jak dostat do těla potřebné látky pro nakopnutí hubnutí. Zdroj: Shutterstock

Potlačit chutě nebo zrychlit metabolismus?

Kdy je správná doba na pití skořicového nápoje? Jestliže chcete zlepšit trávení a nakopnout metabolismus, pijte tento nápoj na lačno před snídaní. V případě pití mezi jídly zabrání vzniku chutí na všelijaké jídlo, a to přes den i v noci. Nápoj je skvělý také před cvičením, jelikož vám dodá potřebnou energii.

Skořice v pokrmech

Nejenže skořici můžete pít v podobě čaje, ale rovněž se hodí do mnoha druhů jídel. Přidávejte ji do snídaňových kaší, smoothie, kuskusu nebo těstovin na orientální způsob, rajčatové omáčky nebo do všemožných moučníků. Skořice tak vylepší váš připravovaný pokrm, a ještě podpoří váš metabolismus.

Se skořicí můžete i péct, například skořicoví šneci jsou výtečným moučníkem po obědě. Zdroj: Shutterstock

Rozdílné druhy skořice

Mezi základní dva druhy skořice se řadí cejlonská, která je často nazývána pravá, a cassia neboli čínská. Cejlonská skořice pochází ze Srí Lanky, a zaručeně ji poznáte podle výraznějšího aroma a vyšší ceny. Naopak odrůda cassia se pěstuje v Číně, takže se prodává o něco levněji. Obsahuje však vyšší podíl sloučeniny kumarin, jenž při vysokém dávkování může být škodlivý. Pokud máte tedy k dispozici pravou skořici, určitě jí dejte přednost před tou čínskou.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, rehabilitace.info, pikant.cz, bezhladoveni.cz