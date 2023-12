Chcete se vyhnout nepříjemným zdravotním potížím? Máme pro vás pár tipů, jak správně používat toaletní papír.

Toaletní papír je jednou z nejzákladnějších hygienických pomůcek, kterou každý z nás využívá denně. Ačkoliv se na první pohled zdá, že jeho použití je banální, opak je často pravdou. Špatné používání toaletního papíru může mít řadu negativních důsledků pro naše zdraví. Vede k nepříjemnému podráždění pokožky, infekcím a mnoha nemocem. Jakých chyb se nejčastěji na záchodě dopouštíme a nevědomky tak škodíme svému zdraví? Dejte na rady odborníků!

Zavěšujete toaletní papír správně? Podívejte se v tomto YouTube videu na kanále 3T a Zajímavosti ze světa:

Správná technika utírání

Vyprazdňování patří mezi základní lidské potřeby, ale vzhledem k tomu, že se jedná o intimní téma, moc se o něm veřejně nemluví. Přitom každý z nás stráví na toaletě v průměru života přibližně rok a půl a každý týden pak zhruba tři hodiny. Mnohdy nevědomky dochází po náležitém vyprazdňování ke špatnému způsobu utírání s potenciálně nebezpečnými následky. Jaká technika je ta jedině správná?

Zepředu dozadu

Podle odborníků je jedním z nejčastějších příčin problémů, špatně zvolený směr při utírání konečníku. Gynekoložka z Westchester County v New Yorku, Alyssa Dweck, se v rozhovoru pro Health vyjádřila, že jednou z nejhorších chyb, které lidé na toaletě dělají, je utírání směrem zezadu dopředu. Bohužel tak dochází k přenosu škodlivých bakterií na citlivá místa a hrozí riziko vzniku zánětů a infekcí. Potvrzují to i slova Allys Dwek: „Znamená to utírat se ve směru od vaší močové trubice ke konečníku."

close info shutterstock zoom_in Důležité je také dbát na kvalitu toaletního papíru.

Správný toaletní papír

Důležité je také dbát na kvalitu toaletního papíru. Vyhýbejte se barveným a parfemovaným druhům. Stejně tak při výběru nepodceňujte kvalitu. Nejlepší je měkký bílý toaletní papír. Ostatní typy, které jsou velmi tenké či hrubé, mohou velice snadno způsobit podráždění či alergickou reakci.

Nejlepší je bidet nebo sprcha

Pokud chcete pro zdraví svého konečníku udělat to nejlepší, zkuste vyměnit toaletní papír za čistou vodu. Díky této zvýšené hygieně předejdete mnohým nekomfortním pocitům jako je svědění, pálení či bolest při vyprazdňování. Jedná se i o dobrou prevenci před nepříjemnými hemeroidy. Pokud je náhodou máte, voda zmírní jejich příznaky a dobrá hygiena je při jejich léčbě naprosto nezbytná. „Toaletní papír neočistí po stolici intimní partie dostatečně. Proto doporučuji, pokud to je jen trochu možné, použít sprchu,“ říká Soňa Hořínková, proktoložka z Nemocnice TGM Hodonín.

close info Shutterstock zoom_in Pokud chcete pro zdraví svého konečníku udělat to nejlepší, zkuste vyměnit toaletní papír za čistou vodu.

Vyhněte se vlhčeným ubrouskům

Vlhčené ubrousky na utírání konečníku raději nepoužívejte, zbytečně totiž vysušují pokožku. Pokud máte v těchto místech hemeroidy, nebo kožní praskliny, zbytečně byste se vystavili nepříjemným pálivým pocitům a nepříjemným podrážděním pokožky. Ubrousky často obsahují agresivní přísady, kvůli nimž je lepší je nepoužívat na citlivá místa.

