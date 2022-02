Jak v obchodě na první pohled poznáte dobré mandarinky. Existuje několik triků

V současné době je v nabídce obchodů mnoho odrůd mandarinek. Naštěstí už to není tak jako v minulosti, kdy bylo možné toto skvělé ovoce vidět na pultech tak akorát na Mikuláše či Vánoce. Abyste si domů přinesli ty nejlepší, je dobré vědět, jak dobrou mandarinku poznat.

Dnes na nás mandarinky číhají opravdu z každého regálu po celý rok. Ne všechny jsou však prvotřídní a plnohodnotně chutné, a proto byste si mezi nimi měli umět správně vybrat.

Proč je dobré jíst mandarinky pravidelně

Mandarinky jsou skvělým zdrojem vitamínů a obsahují obrovské množství látek, které jsou prospěšné zdraví. Nejvíce je v nich zastoupen vitamín C, A, B1, B6 a také kyselina listová občas označovaná jako vitamín B9. Z minerálů stojí za zmínku především draslík, vápník, fosfor a hořčík. V menší míře obsahují mandarinky také železo, sodík, zinek, měď a selen. Zároveň toto ovoce obsahuje velké množství organických kyselin, hlavně jablečnou a citronovou. Pro lidské tělo jsou významné tím, že pomáhají odstranit z těla škodlivé látky.

Mandarinky jsou skvělým zdrojem vitamínů a obsahují obrovské množství látek, které jsou prospěšné zdraví. Zdroj: shutterstock.com

Mandarinky jsou skvělé i pro jedince, kteří mají problémy s močovou soustavou, anebo trpí častými zácpami. Velice často jsou také užitečným preventivním pomocníkem v boji proti rakovině jater. Je to díky antioxidantu jménem nobiletin, který jako bonus pomáhá spalovat přebytečný tuk. A navíc? Obsahují látku salvestrol, která je pro rakovinové nádory dokonce toxická. Převážně je vyskytuje hlavně v mandarinkových slupkách, v samotné dužině je ho méně.

Kdy jíst mandarinky

Mandarinky můžete jíst samozřejmě po celý rok, ale velký význam je má konzumovat především v obdobích, kdy můžete mít mírně oslabenou imunitu. Jen pozor, neměli byste je jíst, podobně jako ostatní citrusy, hned po příchodu z venku nebo v nevytopené místnosti, když je zima. Ochlazují totiž organismus. A právě v této situaci je nutné pro povzbuzení imunitního systému hlavně tělo rozehřát.

Tipy, jak vybrat ty nejlepší mandarinky

V žádném případě nepodceňte výběr a jen tak bezhlavě nevkládejte hned každou mandarinku do sáčku! Některé kousky mohou být naskladněny v obchodě déle, než je záhodno. Na první pohled může být mandarinka lákavá, ale vnitřek vás pak může nemile překvapit.

Vybírejte podle druhu

Protože existuje mnoho odrůd, měli byste od sebe rozeznat mandarinky, klementinky, satsumy a mineoly. Mandarinky jsou chutné a poživatelné tak dva týdny, oproti tomu klementinky vám vydrží klidně i dva měsíce. Satsumy se zas báječně loupají a jednotlivé dílky se od sebe oddělují skoro sami. A takové mineoly? To vlastně ani nejsou mandarinky. Ovšem jejich chuť je skvělá. Mají vejčitý tvar a jsou poměrně větší.

Hmotnost každého kousku vám sdělí, jestli je „fresh“

Jedním z ukazatelů čerstvosti je hmotnost. Opravdu čerstvá mandarinka je totiž plná šťávy. Čím déle je mandarinka uskladněná, tím více vody ztratí a nebude tak chutná.

Vůně i barva vám napoví

Při výběru byste si měli k mandarinkám přivonět, protože správně zralé ovoce je výrazně aromatické. Nezralé mandarinky poznáte i podle toho, že jsou příliš tvrdé. Mohou být kyselé a budou se vám špatně loupat. Jestliže kápnete na rozbahněné mandarinky s rozměklou slupkou, tak se jim vyhněte obloukem, většinou už jsou lehce nahnilé.

Otestujte slupku

Vybírejte si jen mandarinky s pevnou slupkou. Neměla by se v žádném případě odlupovat. Jestliže je slupka větší než samotný obsah, určitě to není ta pravá pro vás. Zelená místa na slupce neznamenají, že je ovoce nezralé. Své krásně oranžové barvu mandarinky dosáhnou, když je slunné a teplé počasí. Jakmile začne teplota klesat, může se stát, že na některých místech mandarinka zůstane zelená. Její chuť to však neovlivní.

Mandarinky, které mají stopku a lístek jsou vždy lákavé. Když jsou listy pružné a vitální, je to jasný signál, že je ovoce čerstvé. Zdroj: shutterstock.com

Zkontrolujte místo, kde bývala stopka

Střed mandarinky v místě bývalé stopky by mělo být měkké a světlé. Jestliže je zbytek po stopce hnědý a oschlý, ovoce už není příliš čerstvé.

Všímejte si listů

Mandarinky, které mají stopku a lístek jsou vždy lákavé. Když jsou listy pružné a vitální, je to jasný signál, že je ovoce čerstvé.

