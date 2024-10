Infarktové příhody nejsou jako z filmu a ne vždy proto tušíme, že v nebezpečí je naše srdce. Víte, že některé příznaky se projevují i v ústech, krku nebo na zádech?

Jak poznat infarkt myokardu?

Bolest na hrudi, dušnost či nevolnost a závratě. Takto je popisován infarkt, jenže rozhodně nejde o všechny příznaky. Proč je to důležité?

Například u žen mívá infarkt mnohem mírnější průběh a mnohé proto vůbec nevědí, že infarkt přežili, ale i přesto došlo k poškození srdečního svalu. Následky mohou způsobovat arytmii a tím pádem zhoršování funkčnosti srdce, což může vést k dalším infarktům, které už mohou být život ohromující.

MUDr. Michael Želízko, CSc. vám v tomto příspěvku z YouTube kanálu IKEM Praha vysvětlí, čím se vyznačuje bolest během infarktu.

Zdroj: Youtube

Proč nestačí infarkt přežít?

Jak jste mohli slyšet z úst odborníka, 15 nebo 20 minut bolesti na konkrétním místě, od které si nelze ulevit a různé vystřeluje do okolí je stav nanejvýš podezřelý a rozhodně je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Během infarktu dochází k nedostatečnému prokrvení srdce, které je natolik citlivé, že poměrně rychle dochází k nekróze. Poškozenou tkáň není možné regenerovat. Protože srdce samo ani lékaři neumí nahradit tyto zničené buňky, může následně docházet k nepravidelnostem srdeční činnosti. Tato arytmie pak může vést k dalším infarktům později.

Je tedy jasné, že infarkt rozhodně není možné podceňovat, i když jej pacient přežije, nedá se říci že „ve zdraví“. Jeho nebo její srdce jsou již doživotně poškozené a očekávat se dají další komplikace i infarkt, který bude život ohrožující.

Poznat infart může být záludné

Symptomy jako bolest na hrudi, závrať či tlak rozhodně nejsou jedinými příznaky. Symptomy se mohou projevit také v oblasti čelisti. Právě už žen se často objevuje bolest dolní čelisti či zubů, ta může být jednostranná, nebo také směřovat k hrudníku. Dále i v krku a ústech je možné pociťovat bolest, ale i mnohem mírnější projevy jako je tlak nebo pálení.

Následně provází tyto bolesti také dušnost, pocení a další typické infarktové stavy, mezi které patří i bolest vystřelující do levé nebo i obou paží, pod levou lopatku a do oblasti zad, ale také do žaludku. Ani zvracení není neobvyklé a častěji se vyskytuje také u žen, nicméně postihuje i muže, takže nelze rozdělit veškeré příznaky na ženské či mužské.

Jde tedy především o dlouhotrvající bolest, která se může šířit směrem z hrudníku do dalších částí těla. Nicméně u části nemocných dochází k infarktu bez těchto průvodních stavů, ale dá se vždy ověřit natočením EKG křivky, ale také s využitím echokardiografie či selektivní koronarografie.

I když nelze na chytré hodinky spoléhat, některé modely nabízejí i monitoring iregularit v srdeční funkci a mohou proto přispět k rychlejšímu odhalení i takového problému, jaký představuje infarkt myokardu. Nicméně v žádném případě nelze chytrým příslušenstvím nahradit zdravotní personál a diagnostikování infarktu odborným vyšetřením.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Infarkt si spojujeme s bolestí na hrudi, která vystřeluje do paží. U žen je to ale také často bolest dolní čelisti, krku či naopak žaludku.

Zdroje: medicalnewstoday.com, ikem.cz