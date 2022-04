Tipy odborníků, jak poznat kvalitní med a nenechat se napálit

Život není med. A není med jako med. Zvládnete rozlišit kvalitní med od toho šizeného? Tato fantastická surovina nepatří k nejlevnějším, proto si raději při nákupu pečlivě vybírejte!

Samozřejmě existují lidé, kteří med nepozřou, ale tak je to se vším. Větší část obyvatelstva ale med miluje a rozhodně jim jedna kilovka na rok nestačí. Někdo si nakoupí velkou zásobu, aby mu med vydržel až do další sezóny, ale jak to obvykle bývá, úderem Nového roku se začíná ptát známých, jestli jim nějaká lahev medu nezbyla a zda by jí neprodali. Jednoduše řečeno, medu není nikdy dost!

Med je všelék, ale musíte si vybrat ten kvalitní. Zdroj: Shutterstock

Kvalita medu

Kvalitu medu kontroluje Státní veterinární správa a Státní zemědělská potravinářská inspekce, přičemž se zjišťuje pravost medu (do jaké míry je naředěný třtinovým či kukuřičným sirupem) a zda med neobsahuje nevhodné látky (léčiva, pesticidy).

Jak poznat kvalitní med

Med by měl při konzumaci zanechat v krku mírné pálení, neměl by pěnit (ale pozor, po prvním otevření se u některých medů pěna objevuje, což je ale správně) ani by se neměly od sebe oddělovat vrstvy a po nějaké době by měl začít med krystalizovat. Nejspíš takovýto kvalitní med nebude někdo prodávat za pár korun, naopak si za něj připlatíte a nebudete rozhodně litovat. Když si uvědomíte úsilí, které musí včelař vynaložit, čas strávený u včel, starání se o úly plus včelstva a v neposlední řadě investované peníze, možná se vám med nebude zdát až tak moc předražený.

Pozor si dejte i na hodně tmavou barvu medu, mohl by být dobarven karamelem. Falešný med poznáte také podle hrubé textury a nezačne vám med krystalizovat, neboť je ředěn fruktózou apod.

V ČR, i v celé EU jsou zakázány antibiotika při léčbě včel. Což ale neplatí u ostatních států, proto si takovou koupi raději dobře rozmyslete.

Za kvalitním medem stojí hodiny a hodiny péče o včelstva. Zdroj: santypan / Shutterstock.com

Zkouška „ohněm“

Doma si můžete udělat pár testíků, které vám kvalitu medu odhalí.

Do sklenice si nalijte vodu a dejte do ní lžíci medu. Sledujte med! Jestliže padá jako celek a drží si tvar, jedná se o pravý med. Využívá se i dřívko, které se v medu namočí a následně se zapálí. Pokud se objeví jiskra nebo oheň, máte v ruce med pravý. Med se kape i na savý papír – pokud se bude vsakovat, je pančovaný. Smíchejte med s trochou vody a přidejte 3 kapky octa. Neměla by se objevit pěna, jestli tomu je naopak, o pravý med se nejedná. Jeden litr kvalitního medu je vždy těžší než jeden kilogram, dokonce by měl vážit 1,4 kg. Pravý med se táhne. Když dáte lžíci medu na talířek a naklopíte, falšovaný med se bude rozlévat „naplocho“.

Zdroje: bydlimeutulne.cz, www.ferpotravina.cz, www.ivcelarstvi.cz