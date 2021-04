Jak poznat kvalitní respirátor? Podle ceny se neřiďte

Lidé si často stěžují, že se jim v respirátoru špatně dýchá a materiál divně páchne. Jde o nápadné znaky nekvalitního produktu, jehož nošení může skýtat i riziko nedostatečné ochrany proti virům. Jak poznat kvalitu už při koupi?

Na českém trhu se od poloviny září loňského roku smějí prodávat jen respitátory, které prošly evropskou certifikací. Někteří prodejci však dosud mohou mít na skladě zásoby asijských produktů, které byly loni povoleny jako znouzecnost, když se ochranných pomůcek v zemi žalostně nedostávalo. Tyto zásoby se ani nemusejí prodávat na pokoutných místech, mohou se dostat i do supermarketů, které se tradičně snaží nakoupit a prodávat zboží za co nejnižší cenu. Pokud se na tyto respirátory vztahovala výjimka, že se mohou prodávat do vyprodání zásob, jejich prodej není nelegální. (Zdroj: https://cnn.iprima.cz/, únor 2021)

Zákazník by si však na ně měl dát pozor, protože jejich kvalita není ničím zaručena. I kdyby splňovaly všechny výrobní normy, nikdy nevíte, jak byly do Česka transportovány a v jakých podmínkách se skladovaly. Pokud ležely ve vlhkém prostředí mezi haldami oblečení nastříkaným fungicidním prostředkem, vonět zrovna nebudou.

V kvalitním respirátoru by se vám mělo dýchat bez potíží. Zdroj: Shutterstock.com

Řádná evropská certifikace je označena zkratkou CE, za kterou následuje čtyřmístné identifikační číslo notifikované osoby. Na výrobku by měla být rovněž uvedena značka EN 149, což znamená, že produkt byl vyroben v souladu s příslušnou evropskou normou.

Zbystřit bychom měli u respirátorů označených zkratkou KN95, která označuje normu čínskou. Nejen že řada z nich neprošla potřebnými testy, ale průzkumy navíc prokázaly, že mnohé z těchto výrobků dráždí pokožku.

Evropská norma u respirátorů rozlišuje tři třídy ochrany: FFP1 je určena zejména pro průmyslové provozy a značí ochranu před netoxickým prachem, FFP2 chrání před pevnými a kapalnými prachy, aerosoly a kouřem a teprve FFP3 zamezí z 99% i průniku mikročástic, jako jsou viry. K ochraně před koronavirem je nicméně možné použít i respirátor FFP2, který zachytí zhruba 95 procent částic. (Zdroj: https://www.bozp.cz/aktuality/jak-vybrat-respirator/)

Obecně lze říci, že v kvalitním respirátoru se vám bude dýchat bez obtíží a nenaskočí vám z něho vyrážka. Kvalitní produkty nakonec nemusí být ani drahé, naopak přemrštěná cena naznačuje, že se s nimi nekale "kšeftuje".