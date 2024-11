Rozvoj technických možností, a dokonce i umělé inteligence vnáší do našich životů úplně nové momenty, o nichž se lidstvu před několika desítkami let ani nesnilo. Stroje a programy umí pomáhat, radit, ale dokonce již posuzují nás, lidi – tedy jejich tvůrce.

Ať se nám to líbí nebo ne, umělá inteligence má jednu velkou výhodu: dokáže být nestranná. Celkem správně komentuje nejen dění, o kterém už stihla získat dostatek informací, ale dokonce i lidstvo. Jak tedy například podle ní můžeme rozpoznat jedince s nízkým IQ?

Jak zjistit svoje IQ vám napoví video na youtube v kanálu TopTrendingCZ:

Zdroj: Youtube

Co je to IQ?

IQ, neboli inteligenční kvocient, je číslo, které se používá pro jakési vyčíslení inteligence člověka. Pro toto hodnocení vypracovali vědci celou sérii standardizovaných psychologických testů, jejichž vyhodnocením získáme představu o mentálních schopnostech testované osoby. Průměr se přitom pohybuje v mezích od 90 do 130.

Umělá inteligence je opatrná

Umělá inteligence v této souvislosti upozorňuje na nutnost přistupovat ke složité otázce posuzování inteligence jedinců s respektem a empatií. IQ testy, jakkoliv se jedná o vědecky podloženou metodu, podle ní nemusí vždy přesně odrážet skutečné možnosti a potenciál člověka. Proto doporučuje zaměřovat se spíše na jednotlivé oblasti schopností člověka, než jej nutně posuzovat jako celek. Přesto ale na přímý dotaz dokáže AI podat jasnou a bodově shrnutou odpověď.

Komplexní úkoly jsou problém

Jak je to tedy s hodnocením lidí s nižším IQ podle umělé inteligence? Za prvé jde o obtíže s řešením komplexních úkolů a problémů. Sem je možné zahrnout situace, které vyžadují analytické nebo kreativní myšlení, případně hlubší pochopení problémů ve více vrstvách. Poněkud plošší myšlení lidí, jimž příroda nenadělila příliš vysokou inteligenci, si s takovými úkoly může jen těžko poradit.

close info Beneda Miroslav / Shutterstock zoom_in Rychlost učení z velké části svědčí o výši IQ.

Abstraktní myšlení

Jako další problém, s nímž se mohou zmiňovaní lidé potýkat, jsou potíže s porozuměním abstraktnějším pojmům a konceptům. Abstrakce totiž vyžaduje velkou dávku představivosti a schopnost porozumění různým teoriím, jež dokáží propojit jednotlivé myšlenky do smysluplného celku bez hmatatelných částí. Kdo z nás si skutečně umí představit nekonečno?

Pomalejší učení

Další ze znaků nižšího IQ podle umělé inteligence se pozná již v počátcích školního vzdělávání. Jde o pomalejší tempo učení nových dovedností a pochopení informací. Potřebují zkrátka více času, ale to ještě neznamená, že nemohou dojít k uspokojivému výsledku, zvlášť pokud jde o pravidelně se opakující činnosti. Jen je třeba mít s takovými lidmi více trpělivosti.

Těžké plánování

Bez plánu to nejde, říkáme si často. Jenomže AI právě neschopnost plánování a organizace uvedla jako další z charakteristik nižší inteligence. U řešení komplexních problémů (a plánování mezi takové bezesporu patří) jsme již zmínili zhoršenou schopnost sledovat několik linek najednou, analyzovat dopady a návaznost jednotlivých kroků.

A právě to při běžném plánování děláme, aniž bychom si to uvědomovali. Jak se zařídíme na víkend? Když se vypravíme na chatu, musíme nejprve nakoupit všechno potřebné, připravit děti, zařídit hlídání pro kočku. Cestou se stavíme u známých, protože bydlí při cestě - a stihneme toho za dva dny opravdu hodně. Ovšem jen v případě, že si to dokážeme správně naplánovat…

Na štíru s logikou

A co umělá inteligence považuje za pátý bod? Jsou to omezené schopnosti v oblasti logického myšlení a analýzy. I to souvisí s již uváděnými problémy. Bez logického myšlení a alespoň základní analýzy nevyřešíme žádný složitější problém, nenaplánujeme ani hodinu dopředu, nebudeme mít základ pro vlastní názor utvořený na základě kritického myšlení a zhodnocení faktů.

Kam to povede?

Jak to vidíte vy? Shodnete se v tomto hodnocení se závěry umělé inteligence, nebo byste se raději stále ještě spoléhaly na staré osvědčené IQ testy?

Pravdou ale je, i když pro mnohé z nás nepředstavitelnou a nepříjemnou, že nás již dnes lidmi vytvořená umělá inteligence dokáže posuzovat a hodnotit. Zatím stále ještě shovívavě a s odkazem na individualitu každého z nás. Jak se ale bude tato situace vyvíjet v dalších letech a desetiletích?

Zdroje: AI, apas.cz, www.mivemi.cz, www.gigabyte.com