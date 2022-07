Takto vám tělo dává najevo, že máte málo vitamínů. Měli byste zpozornět a jednat

Občas se stává, že trpíme nedostatkem vitamínů a minerálů. Je to dáno většinou stravou s nedostatkem živin. Naštěstí naše tělo začne vysílat jasné signály, že je něco v nepořádku. Víte, které to jsou?

Když se nehty i vlasy lámou…

…značí to nedostatek biotinu, známého jako vitamín B7. Ten pomáhá tělu přeměňovat jídlo na energii. Nedostatek biotinu je velmi vzácný, ale když se objeví, lámavé, řídnoucí nebo třepící se vlasy a nehty jsou jedny z hlavních příznaků. Mezi další příznaky nedostatku biotinu patří chronická únava, bolesti svalů, křeče a brnění v rukou a nohou. Nedostatkem biotinu mohou trpět i těhotné ženy, ale také kuřáci, alkoholici a lidé s poruchami trávení, jako je například Crohnova choroba. Pokud dlouhodobě užíváte antibiotika, může se také stát, že vám chybí biotin.

Jak si pomoci? Jezte vaječné žloutky, vnitřnosti, ryby, maso, mléčné výrobky, ořechy, semena, špenát, brokolici, květák, sladké brambory, droždí, celozrnné výrobky a banány.

Když praskají koutky úst…

…nebo když se vám v ústech objeví bolestivé vřídky, je to většinou způsobené nedostatkem železa nebo vitamínů skupiny B, jako jsou thiamin (vitamín B1), riboflavin (vitamím B2) a pyridoxin (vitamín B6). Někdy mohou trhliny a krvácení z koutků úst značit onemocnění zvané úhlová cheilitida, které může způsobit kromě nedostatků vitamínů i špatná hygiena, nízká imunita nebo kousání a olizování rtů ve větru a další.

Jak si pomoci? Zvyšte příjem potravin obsahující železo, mezi které patří drůbež, maso, ryby, luštěniny, tmavá listová zelenina, ořechy, semena. Mezi dobré zdroje thiaminu, riboflavinu a pyridoxinu patří celozrnné výrobky, drůbež, maso, ryby, vejce, mléčné výrobky, vnitřnosti, luštěniny, zelená zelenina, škrobová zelenina, ořechy a semena.

Když dásně krvácí…

….může to být buď jen nešetrným čištěním zubů, ale na vině může být i strava s nedostatkem vitamínu C a paradontóza. Zatímco paradontóza je způsobená zanedbanou ústní hygienou, vitamín C si tělo samo nevytváří, takže je nutné ho dodávat ve formě správné stravy. Vitamin C hraje důležitou roli při hojení ran a imunitě a dokonce působí jako antioxidant, pomáhá předcházet poškození buněk, jeho nedostatek se projevuje i snadnou tvorbou modřin, pomalým hojením ran, suchou šupinatou kůží i častým krvácením z nosu.

Jak si pomoci? Jezte denně minimálně dva kusy čerstvého ovoce a tři až čtyři porce zeleniny.

Když vidíte špatně v šeru…

…zřejmě se jedná o nedostatek vitamínu A a váš problém se nazývá šeroslepost, která snižuje schopnost vidět při slabém osvětlení nebo ve tmě. Je to proto, že vitamín A je nezbytný k produkci rodopsinu, pigmentu nacházejícího se v sítnici očí, který vám pomáhá vidět v noci. Pokud se šeroslepost neléčí, může přejít v xeroftalmii, což je stav, který může poškodit rohovku a nakonec vést až ke slepotě. Nedostatek vitaminu A je naštěstí ve vyspělých zemích vzácný, ovšem pokud máte podezření na šeroslepost, raději si nechte zrak vyšetřit a požádejte lékaře o vyšetření, které prokáže nedostatek vitamínu A. Sami jeho příjem nezvyšujte, protože vitamín A je rozpustný v tucích, který se při nadměrné konzumaci může hromadit v tukových zásobách těla a může být toxický.

Jak si pomoci? Pokud lékař prokáže jeho nedostatek, držte se jeho rad. Vitamín A obsahují vnitřnosti, mléčné výrobky, ryby, listová zelenina či žlutooranžová zelenina.

Když vypadávají vlasy…

…může za to nedostatek zinku, železa, vitamínů skupiny B a esenciálních mastných kyselin. Zinek je minerál nezbytný pro syntézu bílkovin a buněčné dělení, dva procesy potřebné pro růst vlasů. Železo se podílí na syntéze DNA, včetně DNA přítomné ve vlasových folikulech. Niacin (vitamín B3) je nezbytný pro udržení zdravých vlasů, jeho nedostatek způsobuje alopecii - vypadávání vlasů ve shlucích, důležitý pro zdravé vlasy je i biotin (vitamín B7). Pro růst vlasů jsou nezbytné kyselina linolová (LA) a alfa-linolenová.

Jak si pomoci? Spíš než potravinové doplňky vsaďte na rozmanitou stravu, jezte maso, ryby, vejce, luštěniny, listovou zeleninu, ořechy, mléčné výrobky, celozrnné výrobky, vaječné žloutky, vnitřnosti, chia semínka, rostlinné oleje, lněná semínka.

Bílé skvrny na nehtech...

...nejčastěji souvisejí se špatnou životosprávou, nedostatkem zinku, vápníkem a vitaminy skupiny B, někdy však mohou upozorňovat na nadměrný příjem selenu.

Jak si pomoci? Zinek najdete v dýňových semínkách, vápník v máku a sezamových semínkách.

