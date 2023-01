Nestačíte s dechem a otékají vám kotníky? Vaše srdce volá o pomoc. Jednejte hned

Myslíte, že o srdce jde jen když vás bolí na hrudi či bolest vystřeluje do ramenou a levé paže. Ba ne, to by byla řeč o infarktu myokardu. Symptomů provázejících onemocnění srdce je mnohem více. Poznáte je a víte, jak o své srdce pečovat?

Zdroje: www.wikiskripta.eu, styl.instory.cz

Nenechejte srdce onemocnět

Víte, co všechno může ovlivnit zdraví vašeho srdce? Především je to životní styl. Každý z nás má dáno do vínku něco jiného a geny samozřejmě hrají roli, ale je to především naše zásluha, co všechno stihneme tělu napáchat během našeho dospělého života, kdy jsme za něj plně zodpovědní.

O srdce bychom měli pečovat. Zdroj: Shidlovski / Shutterstock.com

Odborníci si stále zoufají nad tím, jak lidé bez výčitek nakládají se svým vlastním zdravím.

Jaké jsou varovné příznaky, že vaše srdce potřebuje pomoc? Podívejte se ve videu:

Co říká o srdci a životním stylu odborník?

Také profesor MUDr. Josef Kautzner, který zastává pozici přednosty Kardiocentra IKEM, je kritický k tomu, jak málo Češi pamatují na své zdraví. Životní styl totiž přímo souvisí s tím, jak budeme čelit nemocem, a které zdravotní problémy nás v důsledku špatné životosprávy doženou. V rozhovoru pro kanál IKEM Praha popisuje nejen onemocnění srdce, ale také jak moc si lidé škodí sami.

Podotýká také, že odvykání zlozvykům, přiměřená tělesná váha, redukce stresu i pohyb mohou dramaticky ovlivnit srdce a celé tělo i odvrátit mnohá velmi nebezpečná onemocnění. Bohužel, jak sám říká: „Je zajímavé, že každý ví, že když má auto, musí jezdit na pravidelné prohlídky a starat se o něj. Ale když se má start o své srdce, je mu to za těžko.“ Podotýká, že na počátku je důležité samotné uvědomění si situace a s tím pak přijde motivace a snaha o změnu.

Bohužel, lenost a pohodlí jsou pro nás až příliš důležité a stav vlastního srdce ani nedokážeme rozpoznat. Jak to? Podívejte se na těchto několik symptomů. Většinu byste je se srdcem vůbec nespojovali.

Zdravý životní styl se týká jídelníčku, pohybu, odpočinku a také našich zlozvyků, jako je například kouření. Zdroj: Evan Lorne / Shutterstock.com

Syptomy, které nespojujeme s onemocněním srdce

Otoky nohou a kotníků jsou také příznakem zhoršeného fungovaní srdce. Konkrétně jsou otoky spojovány s pravostranným srdečním selháváním. Nicméně otoky vznikají z různých příčin.

Otékající nohy mohou provázet mnohá onemocnění i ta srdeční. Zdroj: JulieK2 / Shuttershock

Onemocnění srdce může být příčinou také nadměrné únavy a malátnosti, díky nedostatečnému okysličování. Proto je možné pociťovat i dušnost a celkovou slabost. Pokud není mozek zásobován dostatečně, může dojít až k mdlobám čili krátkodobé ztrátě vědomí.

Únava a slabost není jen znakem vyčerpání a nedostatku spánku, ale i možným symptomem onemocnění srdce. Zdroj: Shutterstock

Také problémy s váhou, respektive zavodňování a tím způsobený nenadálý přírůstek, se kterým však jde ruku v ruce nechutenství.

Srdeční problémy se mohou projevit také bušením srdce, což už není tak neobvyklé nebo zvláštní. Ještě o něco děsivější je nepravidelný tlukot srdce, které postižený sám vnímá.