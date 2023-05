Vyplazujete na sebe v zrcadle jazyk? Měli byste to dělat každý den, radí lékař

Chcete se dozvědět něco víc o svém zdraví? Zkuste to vypozorovat ze stavu jazyka. A jak z něho poznat některé nemoci a diagnózy? Stačí ho jen vypláznout a pozorně se na něj zadívat.

Jazyk je nejen dokonalý identifikátor rozličných chutí pestrých jídel, je to i významný lakmusový papírek našeho zdraví a mnohé se z něho dá vyčíst. Proto si všímejte jeho varovných signálů. Mnohdy to pomůže včas odhalit neduhy, které organismu škodí. A často nejde jen o běžné nachlazení. Povlak a barva jazyka odhalí i to, kde a v jakém orgánu v těle může být problém.

Co všechno poznáte z vlastního jazyka? To se dozvíte z následujícího videa:

Diagnostika jazyka

Pomocí jazyka lze velice snadno rozpoznat, jestli je náš organismus zdravý či nikoliv. Podle jeho barvy se dá odhalit mnohé. Zdravý jazyk by měl mít odstín růžové barvy, který se však u každého jedince může trochu lišit. Pokud má jazyk jiný odstín a nesrovnalosti na svém povrchu, něco zpravidla není v těle v pořádku. Tato metoda se používá při běžném vyšetření v kombinaci s jinými vyšetřovacími technikami.

Červený jazyk

Pokud je váš jazyk příliš červený, může se jednat o reakci na určitou potravinu nebo o nedostatek vitamínů skupiny B či železa. Častokrát se v tomto případě jedná také o nedostatečnou hydrataci a sucho v ústech. Když vás k tomu ještě pobolívá v krku, zpravidla se jedná o příznaky infekce, které jsou mnohdy doprovázené i horečkou. V krajním případě se také může jednat o jeden z příznaků Kawasakiho nemoci, multisystémového zánětlivého onemocnění, které postihuje především děti do 5 let.

Červené skvrny s bílými okraji

Když uvidíte na svém jazyku červené skvrny s bílými okraji, jedná se o tzv. geografický jazyk. Jedná se o vývojovou anomálii, která postihuje především děti. Je doprovázena pálením v ústech a také častým výskytem aftů.

Černý a chlupatý jazyk

Na povrchu jazyka jsou papily, které rostou celý život, podobně jako vlasy. Pokud je má některý jedinec příliš dlouhé, zvyšuje to přítomnost většího výskytu bakterií. Jakmile se rozmnožují a rostou, získávají tmavou, někdy až černou, podobu a papily se jeví jako chlupatý jazyk. Přestože se nejedná o běžný stav, nejde ve skutečnosti o nic vážného. Důležitá je v tomto případě pravidelná hygiena nejen jazyka, ale celé ústní dutiny. Někdy může být tento stav i následkem cukrovky, chemoterapie či užívání antibiotik.

Žlutý až nahnědlý povlak

Pokud je váš jazyk potažený žlutou až nahnědlou vrstvou, může se jednat o signál nedostatečné funkce jater, o plísňové onemocnění nebo nedostatek vitamínů skupiny B.

Žlutý a bílý povlak

Povlak v tomto zabarvení je často důsledkem nesprávné ústní hygieny. Na povrchu jazyka ulpívají odumřelé buňky a zbytky potravin či pokrmů. Zpravidla jde tento povlak stahovat čistící škrabkou.

Bílé skvrny a čáry na jazyku

Jedná se o nejčastější stav jazyka, který je v tomto případě napaden kvasinkovou infekcí neboli kandidózou. Vytváří na jeho povrchu bílé až tvarohové skvrny. Velmi často se projevuje i u malých kojenců, batolat a lidí se sníženou imunitou. Projevuje se jako přesně ohraničené „mapy“, kde se střídají bílé a zarudlé plochy. Tento povlak není možné setřít. Stejně tak se může jednat i o streptokokového onemocnění či infekce dýchacích cest.

Pokud se na vašem jazyku vyskytuje jakási síť bílých čar připomínající krajky, může se jednat o onemocnění pojmenované orální lichen planus. Bohužel se o něm moc neví a jeho původ je doposud neobjasněný. Zpravidla se objeví a mizí sám bez léčby, není však od věci stav konzultovat s odborníkem.

Namodralý jazyk

V případě, že má jazyk namodralý odstín, jedná se o signál, že je v krvi a plicích nedostatek kyslíku, nebo jsou v ohrožení cévy či ledviny. V tomto případě je nutné neotálet a co nejrychleji vyhledat lékařskou péči. V lepším případě se může jednat o nepříjemný ekzém.

Geografický či též mapovitý jazyk se nejčastěji objevuje u dětí. Zdroj: Angel Simon / Shutterstock.com

Důležitá je prevence jazyka

Stejně jako si čistíte zuby, měli byste stejně dbát i o svůj jazyk. Proto jej čistěte dvakrát denně. Pokud je na povrchu jazyka příliš nežádoucích bakterií, způsobuje tento stav i riziko pro zuby, které mají větší tendenci se kazit. Používejte pravidelně škrabku a ústní vodu. Důležitý je také pravidelný pitný režim, protože nedostatek slin je také častou příčinou zdravotních problémů.

Zdroje: www.styl.instory.cz, www.vitalia.cz, www.vitaslife.cz