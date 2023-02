Jak poznat, že ledviny volají o pomoc? Je to snadné. Podívejte se na své vlasy

Ledviny patří mezi jeden z nejdůležitějších orgánů lidského těla. Jak poznáte, že nejsou úplně v pořádku? Problémy s ledvinami se dají snadno poznat mimo jiné i na vlasech. Jak?

Jsou skryté v podpalubí našeho těla a skoro nikdo je neřeší. Co vlastně ledviny dělají? Je toho docela dost. Odstraňují odpadní látky z těla. Zbavují ho přebytečné vody, takže jim vděčíme za to, že nevypadáme otekle jako sněhuláci. Navíc regulují krevní tlak a starají se o produkci hormonu erytropoetinu, který je klíčový pro výrobu krvinek. A aby toho nebylo málo, mají hned několik „vedlejšáků“ – dbají na to, aby v těle byla rovnováha minerálních látek (zejména sodíku a draslíku) a navíc ještě vyrábí vitamin D, který je důležitý pro zdraví kostí.

Ledviny – pramen života

Tradiční čínská medicína vidí ledviny ještě s větší úctou než ta naše západní. Přezdívá jim „pramen života“. A počítá k nim i další orgány, které souvisí s jejich hlavní činností. Jde o močový měchýř, kosti, močovou trubici, mozek, uši a konečník.

Ledviny jsou podle Asiatů orgánem, který nejen čistí tělo, ale zásobuje ho energií. Klíčový význam má v případě plodnosti. Pokud jsou například ledviny oslabené, projeví se to na kvalitě a četnosti spermií. Proto není divu, že ledviny byly (a jsou) pro Asiaty jedním z nejdůležitějších orgánů. Proto si na něj dávají extrémní pozor.

Ledviny ovlivňují i plodnost. Zdroj: Profimedia

Jsou ledviny zdravé nebo nemocné?

Ledviny nejsou orgán, který vidíte na první pohled. Nicméně jejich stav můžete odvodit podle drobných indicií. Podle čínské medicíny jsou varovným signálem tmavé váčky pod očima, touha po slaných pokrmech, ale i časté zívání nebo bolesti v dolní části zad.

Hodně také napoví i vlasy. Pokud jsou vaše kadeře pevné, husté a kvalitní, nemáte se čeho bát. Ale jakmile začnou řídnout, lámat se nebo ztenčovat, je to signál, že vaše tělo není v rovnováze a potřebuje pomoci. Jak?

Na videu najdete pár skvělých tipů, jak můžete podpořit ledviny:

Šest tipů na posílení ledvin:

Přestaňte překyselovat tělo

Potíže s ledvinami vznikají, když je tělo překyselené. Omezte proto potraviny jako jsou káva, černý čaj, bílý chléb, sušenky a jiné sladkosti. Namísto kávy pijte pražený kořen čekanky – karo.

Dodržujte pitný režim

Denně vypijte šest sklenic vody. Vyhněte se alkoholu.

Vsaďte na koření

Ledviny zahřejete a posílíte použitím skořice či zázvoru. Přidávejte je do různých pokrmů nebo čajů.

Změňte jídelníček

Dopřejte si zahřívací zeleninové a masové vývary. Vhodná je i vařená nebo pečená kořenová zelenina, zejména červená řepa, která má velký podíl důležitých minerálů jako jsou draslík, hořčík a vitamin A. Navíc se o ní ví, že pročišťuje ledviny.

Zahrňujte do jídelníčku zázvor, skořici a citron. Zdroj: Profimedia

Další vhodnou potravinou jsou ječmen, vepřové maso, datle, řasy,grep, kiwi, citron a potraviny bohaté na sodík, jako jsou třeba fazolky adzuki, černé ledvinové fazole a celer. Nezapomeňte ani na sezamová semínka, která zlepšují kvalitu krve!

Fazolky adzuki podporují zdraví ledvin. Zdroj: Profimedia

Vyhněte se bílému pečivu

Na čas vysaďte jakékoliv pečivo z pšenice a žita. Z obilovin si raději dopřejte proso a jáhly.

Dejte se do pohody

Číňané tvrdí, že „Emoce jsou nemoce.“ Leviny úzce souvisí s emocí strachu, proto se snažte co nejvíce zklidnit. Choďte na procházky, čerpejte sílu ze stromů, meditujte.

Vyzkoušejte aromaterapii

Tělo i duši uvolní také některé éterické oleje, které si můžete nakapat do koupele. Vhodný je třeba rozmarýn, který prohřívá tělo, ale zároveň posiluje duši. Říká se o něm, že navozuje optimismus, zoceluje sebevědomí a schopnost koncentrace. Pomoci vám mohou i Bachovy květové esence (např. Olive, Aspen, Mimulus, Rock Rose).

Koupel s rozmarýnovým olejem vás zahřeje na těle i na duši. Zdroj: Profimedia

