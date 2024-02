close info Profimedia

Ema Novotná 6. 2. 2024

Zdraví vašeho těla závisí na opravdu mnoha věcech. Jednou z nich je cukr a jeho hladina ve vaší krvi. Jak poznat vysokou hladinu cukru i pokud nemáte cukrovku? A co to pro vaše tělo znamená? Podívejte, není to tak dramatické, jak to zní.

Vaše tělo může mít vysokou hladinu cukru, i když nemáte diabetes. Stává se to především, když jíte hodně velké množství jídla s vysokým obsahem cukru. Veškeré potraviny, které sníte, jsou ve vašem těle rozloženy na nejzákladnější látky. Ty pak vaše tělo využije na energii. Tato základní látka je glukóza. Je to váš naprosto základní zdroj energie. Měří se její koncentrací v krevním řečišti. Krev přenáší glukózu, kyslík a jiné důležité látky do všech orgánů a tkání. Video o hyperglykémii si můžete pustit na Youtube kanále Magdaléna Brabencová Magdaléna Brabencová: Zdroj: Youtube Vysoká hladina glukózy Pokud máte vysokou hladinu glukózy v těle, nemusí to hned znamenat, že máte cukrovku. Nemusíte se však vůbec ničeho obávat, jedná se jen o reakci po jídle. Po něm má totiž vaše tělo k dispozici více glukózy. Ta se rozdělí na dvě části. Jednu část tělo hned spotřebuje a druhou si uloží na jindy. Proto je logické, že po jídle je zhruba dvě hodiny vaše hladina glukózy v krvi vyšší. Je to naprosto normální a přirozený proces. Není tudíž třeba se bát o vaše zdraví. close info Profimedia zoom_in Jedním z příznaků zvýšené hladiny glukózy ve vašem těle může být rozmazané vidění. Cukrový nápor Pokud nemáte diabetes, jak můžete poznat vysokou hladinu cukru v krvi? Pokud se vám stane, že cítíte účinky vysoké hladiny cukru, může vést k ne úplně příjemným příznakům. Někdy se tomuto stavu říká cukrový nápor. Příznaky mohou být například zvýšená žízeň, rozmazané vidění, celková slabost a suchá kůže. Také je možné, že se budete cítit více energicky, ale tento pocit je většinou jen krátkodobý a hned vás přejde. Pokud jste konzumovali potraviny, které mají vysoký obsah cukru, můžete mít velice zvýšenou hladinu glukózy v krvi. To je však následováno velice rychlým poklesem. Většinou se po hodině, co jste do těla dostali velké množství cukru, dostaví enormní únava, budete naprosto bez energie a jediné, co budete chtít, je spánek a postel. Související články close Zdraví Toto jsou podle odborníků nejlepší potraviny na anémii a únavu video close Zahrada Otrhejte jehličí ze smrčku na zahradě: Zachrání vás od nepříjemného problému video Zdroje: www.poradnaprozdravi.cz, www.diachrom.cz

tag Cukr Diabetes Energie Glukóza

