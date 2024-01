close info Profimedia

Ema Novotná 7. 1. 2024 8:00 clock 2 minuty video

Pokud najdete na svém kotníku toto, je třeba jednat! Mohl by to totiž být indikátor, že máte problém s vysokým cholesterolem. Jak jej poznat a co v takové situaci dělat? Podívejte.

Cholesterol je velice důležitou látkou ve vašem těle. Je součástí každé vaší buňky a zároveň pomáhá při tvorbě hormonů. Zpracovává tuky v těle, UV záření ze slunce pomáhá přetvářet ve vitamín D a pro vaše tělo je zkrátka absolutně nepostradatelný. Jenže, jak už je zvykem, všeho moc škodí. To samé se týče látek, které vašemu tělu pomáhají. I ty mají určitou hranici, kdy se začnou přemnožovat a pro váš organismus už nebudou tak blahodárné. Právě naopak. Video o cholesterolu a jeho vlivu na vaše zdraví si můžete pustit na Youtube kanále Margit.TV: Zdroj: Youtube Zvýšený cholesterol Optimální hodnoty cholesterolu jsou individuální a liší se hlavně podle věku. Vysoký cholesterol znamená, že ve vašem těle je až moc tukových látek. Ty pak začnou organizmu škodit. Může vám ucpat krevní tepny, cévy, a při spojení s jinými látkami může tvořit plaky. Ty následně mohou velice ztěžovat průtok krve. Pokud budete mít vysoký cholesterol až příliš dlouho, je možné, že tyto problémy vyústí v ještě větší komplikace. To pak vede k infarktu a mrtvicím, protože krev nebude schopna doputovat včas k tepnám. Jak se ale stane, že se vám v těle seskupí až moc tukových látek? Je to především špatnou životosprávou. Ve zkratce - málo pohybu a až moc jídla s nezdravými tuky, napomáhá tomu také kouření a nadbytek alkoholu. close info Profimedia zoom_in Zvýšený cholesterol plyne především z nevyvážené, tučné stravy, nedostatku pohybu a přílišnému užívání alkoholu. Jak na tom jste s hladinou cholesterolu vám nejlépe řekne krevní test. Jak to zjistit včas? Existují v podstatě pouze dvě možnosti, jak zjistit vaši hladinu cholesterolu. Tou první je klasický odběr krve u doktora. Jenže když nemáte žádné podezření na vysoký cholesterol a nemáte v plánu odběry, mohlo by se na to přijít velmi pozdě. Známky zvýšeného cholesterolu se nemusí projevit jen uvnitř vašeho těla, nýbrž také na prstech u nohou. Dávejte si pozor, jestli vám nehty u nohou nerostou příliš pomalu a zda se vám často nelámou. Mohla by to být indicie, že něco není v pořádku. Dalšími příznaky mohou být nateklé klouby, kolena a hřbety kotníků. Pokud u sebe tedy pozorujete tyto příznaky, objednejte se pro jistotu na preventivní odběry. Je lepší zbytečně jít k doktorovi než k němu přijít příliš pozdě. Související články close Zdraví Jak se správně mýt: Podle vědců tělo nejlépe očistíte „babiččinou metodou“ video close Zdraví Trápí vás kožní výrůstky? Místo vypalování vyzkoušejte raději tuto osvědčenou domácí metodu video Zdroje: www.nakupzdrave.cz, euc.cz

