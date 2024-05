S postupujícím věkem se většina z nás musí rozloučit s tělem, které dříve nebolelo a zvládalo i velké fyzické výkony. Částečně jde o proces přirozený, kterému nezabráníme, ale do značné míry se ve zhoršujícím se stavu odráží náš životní styl. Jak poznáme, že problémy pocházejí od ztučnělých jater?

Ztučnělá či ztukovatělá játra, odborně zvaná steatóza, ale i další jejich poškození, často přisuzujeme přemíře alkoholu. Nemusí to tak ale zdaleka být ve všech případech, s podobným problémem se mohou setkat i zapřísáhlí abstinenti, a o to větší překvapení to pak musí být.

Zkrátka – nemoci si nevybírají, a proto bychom měli pro jistotu znát příznaky, které nás mohou před zmiňovaným onemocněním včas varovat.

Více informací a oteatóze přináší na youtube video od Dr. Freje:

Zdroj: Youtube

Problémy nejsou zřetelné

Je potřeba v první řadě vědět, že pokud nejde o doslova kritické stádium, nebudete o ztučnělých játrech prakticky vědět. Problém je ale v tom, že takový orgán nezvládá svoji funkci tak, jak by měl a jak bychom si přáli, jeho dysfunkce se tedy projeví na místech, kde bychom to asi nečekali, pokud nejsme v tomto oboru přímo vzdělaní.

Tím, jak se postupně v jaterní tkáni hromadí tukové částice, zhoršuje se jejich funkce až do okamžiku, kdy může dokonce dojít k trvalému poškození tohoto životně důležitého orgánu. Pro jistotu bychom se tedy rozhodně měli starat o životní styl, vyhýbat se vysokým dávkám alkoholu a také se snažit udržovat svoji hmotnost v rozumných mezích.

Nekonkrétní příznaky nepodceňujte

Potíže, které ztukovatění jater provázejí, se mohou zpočátku jevit docela neškodně a můžeme je přičítat nejrůznějším jiným vlivům či běžným trávicím problémům, s nimiž se čas od času setkáme všichni.

Jde například o pocit plného žaludku, nadýmání, těžkost v břiše a únava, případě dokonce svědění končetin. Jakmile se k těmto příznakům ale přidá také počínající bolest pod pravým žebrem, neměli bychom s návštěvou lékaře raději otálet, zvláště v případě, že patříme do rizikové skupiny.

close info Profimedia zoom_in Alkohol si někdy dopřeje skoro každý, ale přehánět to s ním nesmíme - už kvůli játrům

Alkohol ani cukr nejsou přátelé

Větší riziko rozvoje steatózy hrozí, jak již bylo uvedeno, třeba lidem, kteří holdují alkoholu nad míru střídmosti, dále pak pacientům s nadváhou nebo dokonce obezitou, ale i těm, kteří se rozhodli se svojí postavou něco udělat a razantně zhubli díky hladovění.

Problémem pak může být i nedostatek pohybu, který ostatně stojí také za mnoha dalšími zdravotními problémy. V ohrožení jsou také ti z nás, kteří se potýkají s diabetem 2. typu.

Držte se rad lékařů a hýbejte se

Co dělat, když máme podezření na problémy s játry? V první řadě samozřejmě zajít k lékaři, který může vyloučit případné ještě závažnější choroby. Usazování tuku v játrech je totiž v počátečních fázích poměrně snadno zvrátitelné, ovšem vyžaduje to spolupráci pacienta.

Alkoholici dostanou přísný zákaz popíjení, obézní lidé mají ze své stravy vyloučit přebytečné tuky a cukry a všichni bez výjimky by měli do svého denního rozvrhu zařadit více pohybu. Při dodržování těchto rad a nařízení lékaře je možné játra vrátit do kondice.

V opačném případě ale hrozí dokonce tvorba zánětu jaterních buněk a jejich postupná proměna na vazivo, které ztrácí jakoukoliv funkčnost. Jde o známou cirhózu, tedy stav, ze kterého nevede cesta zpět. Určitě bude proto dobré mít na paměti zdraví celého organismu, tedy i jater.

