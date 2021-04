Jak předejít demenci ve stáří: Co by měli udělat především aktivní cukrovkáři

Cukrovka 2. typu je trvale spojována se zvýšeným rizikem demence, včetně Alzheimerovy choroby a vaskulární demence. Vědci z University College London ale navíc zjistili, že pozor by si měli dávat lidé již s tzv. prediabetem, tedy stavem, z něhož se v následujících letech může cukrovka 2. typu rozvinout. Vysoká hladina cukru v krvi totiž s demencí úzce souvisí.

Cukr způsobuje, že krev je lepkavější a v cévách hůře proudí. To má za následek nedostatečný transport živin a kyslíku do těch částí těla, které jsou zásobované malými cévkami, včetně mozku. Naštěstí stačí "málo" - změnit životní styl a každý den zařadit nové návyky. (Zdroj: www.thelancet.com)

1. Jezte zdravě

Nemusíte vynechat svůj oblíbený bůček. Jen si k němu dejte velkou misku salátu. Ovoce a zeleninu různých druhů byste si měli dopřát každý den. Lékaři doporučují alespoň pět porcí ovoce a zeleniny denně. Jezte také rostlinné bílkoviny, které jsou bohaté na minerály a skvěle zasytí. Mezi ně patří především luštěniny, celozrnné obiloviny (oves, jáhly, žito, špalda), pseudoobiloviny (pohanka, quinoa, amarant), ořechy a semínka. Omezte příjem cukru a dávejte pozor na skrytou sůl. Z toho vyplývá i doporučení, že bychom se měli vyhnout polotovarům, a omezit rovněž škrobová jídla, jako je chléb, brambory a těstoviny.

Může vás zajímat 9 Zdraví Jak se bránit zapomínání a jak rozpoznat a mírnit demenci? 8 Zdraví Jak trénovat svou paměť

2. Buďte fyzicky aktivní

Pravidelná fyzická aktivita je jedním z nejlepších způsobů, jak snížit riziko demence. Pomůžete vašemu srdci, krevnímu oběhu, snížíte si váhu a budete psychicky v pohodě. Je důležité najít způsob cvičení, který vám vyhovuje. I deset minut na stepperu je skvělý výkon a postupně můžete dávku pohybu zvyšovat. Omezte dlouhé sezení ve statických polohách. Pamatujte, že každý týden byste měli absolvovat alespoň 150 minut mírné aerobní aktivity, jako je rychlá chůze, jízda na kole nebo sekání trávy. To je pouze cca 22 minut denně.

Každá aktivita, fyzická i psychická, pomáhá našemu tělu i mysli udržet se fit Zdroj: Prostock-studio / shutterstock.com

3. Nekuřte a omezte alkohol

Z tohoto doporučení se stalo klišé. Je ale dobré pamatovat na to, že i když jsou cigarety a alkohol volně prodejné, jsou pro tělo škodlivé. Lékař nebo lékárník vám dokáže doporučit metody, jak s kouřením přestat. Poté si zvolte datum nebo událost, které vaše snažení odstartují.

Je také dokázáno, že pití příliš velkého množství alkoholu zvyšuje riziko vzniku demence. Za doporučené maximální množství, které není navíc ohrožující pro vaše játra, jsou pro ženu, dvě deci vína denně, půl litru piva nebo 0,5 dcl destilátu denně. Muž může zkonzumovat dvojnásobné množství. Proto mějte pod kontrolou, kolik toho vypijete a snažte si stanovit limit.

Střídejte alkoholické a nealkoholické nápoje i během firemní akce nebo párty. Stejně jako u cigaret, stanovte si konkrétní datum, kterým odstartujete snížení konzumace alkoholických nápojů.

4. Krevní tlak v normě a aktivní mysl

Pravidelné procházky a zdravá strava vám pomohou udržet krevní tlak v normě. Pokuste se ale také vyhýbat stresujícím událostem a zařaďte do svého dne aktivity, které vám pozvednou náladu. Může to být hraní s vnoučetem, luštění křížovek nebo kvízů, hraní deskových her, učení nového jazyka nebo výpomoc s distanční výukou, četba náročných knih nebo samotné psaní textů. Snažte se také udržovat kontakt s lidmi, kteří jsou pro vás důležití, například s přáteli a rodinou. (Zdroj: www.alzheimers.org.uk)