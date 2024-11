Blíží se Vánoce, které jsou svátkem klidu a společného času s nejbližšími, ale bohužel často i nadměrné konzumace jídla. Následkem bývá nepříjemné pálení žáhy. Jak tomuto stavu nejlépe předejít a případně ho i řešit?

Nenechte si zkazit vánoční svátky nepříjemným pálením žáhy! Jedná se o poměrně častou zdravotní nesnázi, která se často objevuje po neřízeném hodování. Kdo by si odřekl lákavé lahůdky jako je vánoční cukroví, smažený kapr s bramborovým salátem, vaječný koňak, grog či svařák a mnoho dalších lákadel?

Nic se však nemá přehánět, a to ani během svátečních dní a oslav, kde je vždy nabídka opravdu pestrá! Co to vlastně pálení žáhy je, jak tomuto stavu předejít a jaké přírodní prostředky vám mohou ulevit?

Co je to pálení žáhy a jak se projevuje

Pálení žáhy neboli reflux je nepříjemný pocit pálení v oblasti hrudníku a krku. Je způsobený návratem žaludečních šťáv do jícnu, což dráždí jeho sliznici.

Nejčastější příčiny

Mezi nejčastější příčiny pálení žáhy patří přejídání. Nadměrně velké porce jídla zvyšují tlak v žaludku a usnadňují zpětný tok kyseliny. Důvodem je konzumace tučných a kořeněných pokrmů, které stimulují produkci žaludeční kyseliny a zpomalují trávení. Na vině vniku této zdravotní nesnáze jsou kyselé potraviny a nápoje jako například citrusy, rajčata, káva a alkohol. Pálením žáhy často trpí i jedinci s nadváhou a obezitou. Vysokou produkci žaludečních kyselin způsobuje i nervové napětí a stres, užívání některých léků a je častým jevem i v těhotenství.

Jak pálení žáhy předcházet

V první řadě se zbytečně nepřejídejte a nepřehánějte to ani s kombinací mnoha potravin. Vyhýbejte se potravinám, které pálení žáhy způsobují, nebo je alespoň omezte na minimum. Rozložte si jídlo do více menších porcí během dne a nechte mezi nimi žaludek vždy dostatečně vytrávit. Jídlo nehltejte, ale jezte v klidu a před spolknutím každé sousto pořádně rozžvýkejte.

Nenoste zbytečně těsné oblečení, bezprostředně po jídle si nelehejte a nejezte tedy ani těsně před spaním. Nejlepší je počkat alespoň 2 hodiny. Pokud na pálení žáhy trpíte, spěte na více polštářích a na levém boku, snížíte tak riziko, aby se žaludeční kyselina nedostala zpět do jícnu. Pokud trpíte nadváhou, pusťte se do zdravého způsobu hubnutí. A jaké přírodní prostředky vám pomohou na zklidnění?

Jablečný ocet

Jedním z nejlepších pomocníků je protizánětlivý zázvor. Zabraňuje nadměrnému tvoření žaludečních šťáv a zároveň zmírňuje bolest. Můžete si kořen odšťavnit a popíjet šťávu, anebo ho žvýkat. Hodí se nejen k řešení akutních potíží, ale je i výbornou prevencí.

Skvělým pomocníkem na rychlou úlevu je i jablečný ocet, který urychlí proces trávení a pomůže potlačit štiplavé pálení. Nalijte 2 lžičky jablečného octa do sklenice vlažné vody a upíjejte směs po malých doušcích. Známým prostředkem je i sklenice s vodou, v níž rozpustíte lžičku jedlé sody. Ke zmírnění nepříjemného pocitu vám dozajista pomůže i vlažná voda se šťávou z citronu, anebo s trochou medu.

