close info Profimedia / undefined

Ema Novotná 1. 6. 2024 clock 2 minuty video

Každému se to někdy stane a není vůbec za co se stydět. Nadýmání a plynatost jsou zkrátka problémy, které patří do života. Nicméně, existují způsoby, jak se jim vyhnout. Pokud máte tyto problémy, vyhněte se následujícím jídlům a nápojům.

Nadýmání a plynatost jsou naprosto normální, to však neznamená, že jsou příjemné. Pokud se vám v břiše nahromadí plyn, nemusí být provázen pouze říháním a únikem plynu, nicméně také občasnou bolestí, křečemi a pocity na omdlení. Příčiny mohou být různé, někdy i vážnější onemocnění. Většinou je ale mají na vině potraviny a pití, které konzumujete. Jakým potravinám se tedy při těchto problémech vyhnout? Tipy jak se zbavit nadýmání najdete v tomto videu na Youtube kanále Síla Pro Život: Zdroj: Youtube Potraviny způsobující nadýmání Brukvovitá zelenina jako je například zelí a kapusta obsahuje rafinózu, která je trávena bakteriemi, které v tlustém střevě produkují plyn. Kvůli tomu se vám břicho nafoukne. Existuje však způsob, jak si tuto zdravou zeleninu vychutnat i bez nadýmání, a to jednoduše. Stačí ji pouze uvařit, jelikož se změkčí vláknina a vyvaří se voda. Tím potravina zabere méně místa v zažívacím traktu, a budete ji tak moci lépe strávit. close info Profimedia zoom_in Pokud máte pocity nadýmání a plynatosti po luštěninách, zkuste je paradoxně více zařadit do vašeho jídelníčku, ale přidejte k nim například rýži. Tělo si tak zvykne a plynatost vás již nebude trápit. Luštěniny vás na tomto seznamu asi nepřekvapí, jelikož jsme všichni jako malí slyšeli, co nám udělají fazole. Hrách, čočka, či již zmíněné fazole, jsou skvělé zdroje bílkovin, rovněž však obsahují vlákninu a cukr, které váš organismus zkrátka nedokáže strávit. Jakmile se luštěnina dostane do střeva, ujmou se jí střevní bakterie. To má pak za následek plynatost. Pokud však luštěniny budete běžně kombinovat například s rýží, tělo si na ně časem zvykne a problémy s nadýmáním a plynatostí se vás již týkat nebudou. Jaké pití způsobuje nadýmání Abychom nezůstali jen u jídla, za nadýmání a plynatost může také mléko a mléčné výrobky celkově. Pokud cítíte nepříjemné pocity plynatosti a nafouknutí po konzumaci mléčných výrobků, je možné, že trpíte nesnášenlivostí laktózy. To znamená, že vaše tělo není schopné správně strávit laktózu a cukr, které se vyskytují v mléce. Pokud tyto problémy máte, zkuste mléčné výrobky omezit pouze na kysané, jako jsou například kvalitní jogurty nebo kefíry. Související články close Zdraví Nejrychlejší lék na zácpu, který pro Vlastu Buriana připravoval jeho kuchař. Funguje okamžitě video close Zdraví Nejlepší snídaně proti nadýmání a otokům. Vaše problémy zázračně odezní video Zdroje: www.benu.cz, www.kupi.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít