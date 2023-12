Cítíte se během zimního období v jisté melancholické náladě, unaveni a v depresi? Poradíme vám, jak tyto stavy můžete přelstít a překonat.

Krátké dny, kdy se brzy stmívá, mohou některým jedincům navozovat pocity smutku a jisté demotivace. Cítíme se také rychleji vyčerpaní, a tudíž i unavení. Psycholožka Ines Kaita říká: „S koncem roku jsme mnozí v melancholické náladě a často se oddáváme reflexi. Ale zimní únava je normální a není se zcela určitě čeho bát.“ Stačí jen vědět, jak tomuto stavu nepodléhat a čelit.

Příčinou je nedostatek světla

Největším problémem, který v zimním období zvyšuje procento lidí, které trpí smutkem a depresemi, je dlouhodobý nedostatek světla. Naše tělo má díky tomu jistým způsobem zmatené své přirozené vnitřní hodiny.

Tělo potřebuje více spánku

Dieter Kunz, specialista na spánek a chronomedicínu, je názoru, že v počátku chladného období lidé přecházejí do energeticky úsporného režimu, který přirovnává k lehkému zimnímu spánku. Říká: „Bylo tomu tak vždy, dokonce i u našich předků, kteří se stahovali do svých jeskyní, aby šetřili energii, jakmile byla venku zima a tma. Od té chvíle žili ze svých energetických zásob, až do dneška se nic nezměnilo. My se také přizpůsobujeme na světelné a teplotní podmínky tím, že naše tělo méně zatěžujeme."

close info Shutterstock.com zoom_in V zimě spěte alespoň o hodinu déle.

Spěte v zimě alespoň o hodinu déle

Náš organismus funguje jinak během léta a odlišně v zimě. Proto byste měli během chladného období s nedostatkem světla více spát, a to minimálně o hodinu. Jakmile je spánku málo, sklony k depresím jsou mnohem častější. Řešením je i prodloužení léta někde u moře.

Procházka a pohyb za světla

Snažte se každý den chodit venku pěšky na čerstvém vzduchu. Využijte denní doby, kdy je světlo. O víkendu si užijte klidně celodenních výletů a koukejte také na oblohu. Nebraňte se ani aktivním venkovním sportům. Díky svalové zátěži se do organismu vyplaví endorfiny, známé a příjemné hormony štěstí. Nakopnout vás může i ranní rozcvička a otužování.

close info Profimedia zoom_in Snažte se být co nejvíce venku, a to za světla.

Řešením je i dostatek osvětlení

Pokud už náhodou musíte celý den trávit v místnosti, využívejte lampu a osvětlení, které budou imitovat denní světlo. Světelná terapie se velice často využívá i jako léčebný prostředek k léčbě depresí.

Vyvážená strava

V chladném období myslete i na vyvážený jídelníček s dostatečným množstvím bílkovin a vitamínů. To, co jíme, totiž mnohdy kromě dalších faktorů ovlivňuje naši psychiku. Stejně tak dodržujte správný pitný režim a dopřávejte si bylinkové čaje na dobrou náladu.

