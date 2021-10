Kuchyňská sůl do koupele: Je levná a skvělá. Kolik ji do vany nasypat?

Horké koupele jsou v chladném období vždycky vítané. Zpříjemněte si je ingrediencí, kterou máte vždy doma po ruce. Dopřejte si prospěšný relax, pohodu a chvíle klidu. Vsaďte na kuchyňskou sůl. Jak a kolik si jí přidat do vany plné teplé vody?

Voda je ideálním vodičem tepla. Nejenže rychle teplo přivádí, ale také ho i stejně rychle odvádí. Proto je možné prožít koupel jak v teplé, tak i ve studené vodě. Vždy má ozdravný charakter. Horká uvolní a nahřeje, kdežto studená vaše tělo nastartuje a podpoří v otužování. Většina z nás si raději zvolí samozřejmě příjemnou koupel s teplou vodou, která je pro mnohé přijatelnější, a to hlavně v nastávajícím zimním období.

Co všechno sůl dokáže

Teplá lázeň nejenže bezvadně prohřeje ztuhlé svaly a bolavé klouby, ale báječně uvolní rýmu, skvěle pomáhá při prochladnutí a v neposlední řadě je jakousi terapeutickou chvilkou pro duši. Když koupel obohatíte nějakou přísadou, stane se skutečnou léčivou procedurou. A mnohokrát stačí přidat jen kuchyňskou sůl, ale pokud možno upřednostněte tu přírodní mořskou, která dodá vašemu tělu potřebné minerály, stejně jako když se koupete v moři. Pomůže i s kožními problémy, artritidou, akné či detoxikací pokožky.

Na obsah jedné vany stačí použít přibližně 2 šálky soli. Zdroj: profimedia.cz

Solná koupel je výborná k péči o všechny typy pokožky, včetně té citlivé a suché. Obsahuje totiž řadu minerálních látek a stopových prvků, které během koupele pronikají hluboko do pokožky, zjemňují ji a omlazují. Koupel ve slané vodě totiž pomáhá udržovat její přirozenou vlhkost a pH, a proto zůstane vaše pokožka úžasně hydratovaná a vláčná. Prostě přínosy mořské soli nejsou rozhodně zanedbatelné. Sůl můžete použít také jako peeling, zábal na nohy nebo vlasy, na obklad i masáž. Tyto procedury nabízejí mnohá lázeňská střediska a wellness centra, ovšem mnohem levněji si je můžete dopřát i sami doma.

Jak si správně připravit solnou koupel, aby pomohla duši i tělu

Teplota vody by vždy měla odpovídat teplotě těla, takže ideál je kolem 37 °C. Na obsah jedné vany postačí použít přibližně 2 šálky soli. Nejdříve ji nasypte v menším množství vody ve vaně a chvilku ji nechte postupně rozpouštět, poté dopusťte vodu do zbytku vany. Pokud si chcete dopřát solnou lázeň, měli byste přihlédnout ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Koupele se solí nejsou vhodné pro lidi s onemocněním srdce, s vysokým krevním tlakem a pro ty, kteří trpí zánětem žil a mají sklony k embolii. Čistě z preventivních důvodů stačí jedna dvacetiminutová koupel týdně. Při kožních obtížích se doporučuje dvakrát týdně 35 až 45 minutová lázeň. I čas po koupeli má své rituály.

Po pár minutách skočte do županu nebo se lehce otřete ručníkem a relaxujte ještě alespoň 20 minut třeba u knížky s lahodným čajem. Zdroj: profimedia.cz

Po koupeli se pokud možno hned neutírejte, abyste ochranný film zbytečně nesetřeli ručníkem. Ideálně oschněte při vámi příjemné teplotě, a pokud si to můžete dovolit, alespoň chvíli se procházejte jen tak bez oblečení. Po pár minutách skočte do županu nebo se lehce otřete ručníkem a relaxujte ještě alespoň 20 minut třeba u knížky s lahodným čajem. Zkrátka si užívejte domácí wellness do té doby, dokud z vás nevyprchá teplo nasáté při koupeli. Nenatírejte se žádnými oleji ani krémy. Sůl na pokožce vytváří film, který se bude vstřebávat ještě minimálně 15 minut. Aby byl účinek solné koupele nejefektivnější, nechejte pokožku odpočívat co nejdéle.

Tip na závěr

Relaxaci a příjemnou atmosféru můžete doplnit aromatickými svíčkami a příjemnou hudbou.

