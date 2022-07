Jak si naše babičky úplně přirozeně zesvětlovaly vlasy

Světlé vlasy zjemňují obličej, kryjí šediny a ubírají roky. Proto se hodí zejména pro ženy po padesátce. Jak jich můžete docílit přírodním způsobem?

Spousta barev na vlasy, které jsou běžně dostupné v drogeriích, obsahují peroxid vodíku. Kadeřnické přípravky jsou sice šetrnější, nicméně bývají také na bázi chemie, která vlasy zatěžuje. Pokud jste plavovláska a uvažujete o světlejšímu odstínu, pomohou vám přírodní zesvětlovače našich babiček. Nejsou sice tak intenzivní, ale zesvětlí prameny o odstín či dva. Vy tak získáte jasný obrázek, jak byste vypadala jako blondýna. Přírodní zesvětlovače mohou být také „první pomocí“ v případě, že vám odrůstá melír, a vy máte termín u kadeřníka až za pár týdnů. A tak neváhejte, projděte spíž a pusťte se do toho!

Vlasy se dají zesvětlit i přírodním způsobem. Zdroj: Profimedia

Citronová kúra pro blondýnky

Tenhle tip je jen pro světlovlásky. Pokud by ho zkoušely hnědovlásky, mohly by se z nich stát neplánované zrzky. V případě zrzek zase hrozí, že by se jejich barva vlasů přetransformovala do růžova. A černovlásky? Ty by po citronovém působení žádnou změnu nepocítily. Takže pokud jste blond a chcete vlasy rozzářit, je tahle citronová kúra přímo pro vás.

Jak na to:

Smíchejte citronovou šťávu s kondicionérem na vlasy. Směs aplikujte po mytí vlasů a po chvíli spláchněte vlažnou vodou. Při opakovaném použití uvidíte výsledek. Pozor! Citronovou šťávu NIKDY nepoužívejte samotnou, mohla by vlasy zbytečně popálit a poškodit.

Citronová šťáva má zesvětlující účinky nejen na vlasy, ale i na kůži. Zdroj: Profimedia

Šisování na slunci

Slunce v létě platí za přírodního kadeřníka. Jen s tím rozdílem, že vlasy nebarví, ale „vysává“ z nich pigment. Výsledkem jsou pak světlé (nebo chcete-li vybledlé) prameny.

Jak na to:

Pokud chcete mít vlasy prokreslené od slunce, nastříkejte si je směsí obyčejné vody a soli. Moc to ale nepřehánějte! Jde jen o to, aby slaný roztok otevřel vlasy a ty se pak staly přístupnější pro sluneční paprsky. Výsledkem bude krásný letní vzhled vaší kštice.

Slunce vyšisuje pramínky. Pomůže v tom i slaná voda. Zdroj: Profimedia

Heřmánkové prosvětlení

Heřmánek patří mezi bylinky, které se používají při zažívacích obtížích. Málokdo ale ví, že jde zároveň o přírodní zesvětlovač vlasů. Jeho zvláštní kouzlo spočívá v tom, že výrazněji funguje na světlejší vlasy. Tedy, pokud jste blonďatí, s heřmánkem budete ještě blonďatější… Léčivka zároveň tiší podrážděnou pokožku hlavy a je vhodná i při problémech s lupy.

Jak na to:

Dejte do hrnce 50 g sušeného heřmánku a zalijte ho 1 litrem vody. Směs 15 minut povařte a po částečném vychladnutí použijte jako oplach na vlasy. Aby byl efekt výraznější, nechte ho na vlasech 20 minut působit a až poté ho spláchněte. Díky tomuto pravidelnému rituálu budete mít doslova „slunce ve vlasech“.

Heřmánek učinkuje obzvlášť na světlovlásky. Zdroj: Profimedia

Octový obřad

Zesvětlující účinky má i jablečný ocet. Ten se doporučuje i ženám, které trpí na zacuchané nebo mastné vlasy. U téhle metody je důležité opakování, aby výsledek byl co nejlepší.

Jak na to:

Zhruba půl šálku jablečného octa smíchejte se stejným množstvím destilované vody. Výsledný roztok použijte jako poslední oplach při mytí vlasů. Nechte ho půl hodiny na vlasech působit a až poté spláchněte. Pokud chcete, můžete octovou vodu aplikovat na vlasy i pomocí rozprašovače.

Jablečný ocet zesvětlí i posílí vlasy. Zdroj: Profimedia

Medová maska

S odstínem vašich vlasů si dokáže překvapivě pohrát i med. Tahle včelí mana obsahuje stopové množství peroxidu vodíku, který má prosvětlující účinky.

Jak na to:

Smíchejte 2 lžíce medu, 1 lžíce skořice a 1 lžíci olivového oleje. Výslednou kašičku vetřete do vlhkých vlasů, zafixujte potravinovou fólií a nechte 30 minut působit. Ve starých knihách se praví, že tahle medová maska dokáže zesvětlit pramínky až o 2 odstíny. Tak to vyzkoušejte! Navíc přítomnost olivového oleje zajistí, že vaše lokny nebudou po zesvětlování vysušené, ale zachovají si svou svěžest a jemnost, což se v parném létě hodí.

Med obsahuje stopové množství peroxidu vodíku, který má prosvětlující účinky. Zdroj: Profimedia

Jaké další přírodní zesvětlovače můžete vyzkoušet

Jedlá soda s vlažnou vodou . Tahle kombinace vytvoří pastu, která po několika minutách působení přináší překvapivé výsledky.

. Tahle kombinace vytvoří pastu, která po několika minutách působení přináší překvapivé výsledky. Rebarbora s citronem. Jeden starý recept doporučuje povařit rebarboru ve vodě, rozmixovat ji na kaši a společně s citronovou šťávou ji aplikovat na vlasy. Kúra by měla trvat dvě hodiny. Ti, kteří ji vyzkoušeli, však varují blondýnky, že jejich přírodní odstín může po aplikaci masky chytnout intenzivnější žlutou barvu. Proto je na vás, po čem vlastně toužíte...

