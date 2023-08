Trápí vás řídké obočí? Naše babičky na jeho zahuštění používaly olej a cibuli

Řídké obočí může být pro mnoho žen zdrojem nespokojenosti s vlastním vzhledem. Nicméně naše babičky již dávno znaly tajemství, jak tomuto problému čelit přírodní cestou. Zkuste tradiční metodiku zahušťování obočí pomocí oleje a cibule, kterou generace žen předávaly z pokolení na pokolení. Jednoduché postupy a domácí ingredience mohou pomoci dosáhnout plnějšího a lépe tvarovaného obočí. Jak?

Tlusté nebo tenké? Klenuté do oblouků nebo vytvarované do lehce prohnuté čárky? Naši předkové si s obočím poměrně dost hráli. Jednou ho chtěli mít silné a výrazné, jindy zase tenoučké a sotva viditelné. Čert aby se v těch módních trendech vyznal. Třeba Římané vždycky sázeli na silnější obočí, protože pro ně bylo znakem inteligence. Ten, kdo měl z našho pohledu „Brežněva“, byl brán jako autorita a lidé k němu vzhlíželi. Ve středověku by nejraději obočí vygumovali. V kurzu totiž byla vysoce klenutá čela. Aby se královna Alžběta anglická tomuhle trendu přizpůsobila, barvila si nadočnicové oblouky pěkně dozrzava.

Století plné turbulencí

Tenoučké obočí bývalo „in“ na počátku dvacátých let, kdy si ženy začalay obočí trhat a nahrazovat ho obočím malovaným tužkouí. Všechny hvězdy té doby se pak pyšnily „fejkovým obočím“, které zasahovalo daleko za vnější okraj oka. Od 40. let minulého století nastala zase doba hustého obočí, která kulminovala v 80. letech trendem, jehož sloganem bylo: „Čím hustší obočí, tím hezčí.“ Možná proto není divu, že tahle „divočina“ se v 90. letech zase vrátila k vytrhávání a dokreslování oblouků. Dnes je v kurzu přírodní, ale upravené obočí.

Každá doba má svůj ideál krásy. A to platí i v případě obočí. Zdroj: Profimedia

Když obočí neroste

Obočí jsou vlastně chloupky. A ty, jak víme, mají sklony dorůstat. Proto spousta žen si s vytrháváním a korekcí svých nadočnicových oblouků nedělala příliš hlavu. Proč taky? Když se něco vytrhá víc, ono to doroste. Ale podle odborníků to zase nemusí být až tak pravda. Růst obočí (stejně jako vlasů) ovlivňují hormonální procesy v těle.

Proto není divu, že nasazení antikoncepce nebo ženské hormonální mezníky (menstruace, těhotenství, přechod) měly vždycky vliv na vypadávání a řídnutí obočí. Dalším z faktorů snížení kvality téhle ozdoby obličeje je stres, neodborné vytrhávání a nezdravé jídlo.

Cibulová šťáva obsahuje síru, která je klíčová pro tvorbu keratinu, základního stavebního proteinu vlasů. Zdroj: Shutterstock

Ricinový olej jako živá voda

Pokud i vy máte obočí úzké jako kolejničku, existuje pár možností, jak ho zahustit. Na trhu jsou různá séra na růst obočí, ale funguje i obyčejný ricinový olej. Je jednou z přírodních metod, které mohou pomoci zahušťovat a zlepšovat vzhled obočí.

Jeho účinnost spočívá v jeho složení a vlastnostech. Obsahuje totiž látku nazývanou kyselina ricinová, která je bohatá na omega-9 mastné kyseliny. Tyto živiny jsou prospěšné pro podporu růstu chloupků. Když se olej aplikuje na obočí, může posílit vlasové folikuly a podporovat růst nových chloupků.

Tento olej má taky hydratační vlastnosti, které mohou přispět ke zlepšení kondice obočí. Dobře hydratované obočí má tendenci lépe růst a vypadá zdravější. Díky obsaženým antioxidantům a vitaminům (například vitamín E) ricinový olej pomáhá udržovat zdraví chloupků.

Použití ricinového oleje na obočí je poměrně jednoduché. Stačí si olej opatrně nanést pomocí vatového tamponu nebo čistého štětečku přímo na obočí. Doporučuje se provádět aplikaci pravidelně, například každý večer před spaním. Uživatelé často vidí výsledky už po několika týdnech pravidelného používání.

Pozor! Před použitím na obočí je vhodné provést test na alergii a ujistit se, že olej nespůsobuje žádnou nepříjemnou reakci. Pokud máte citlivou pokožku nebo jste alergičtí na některé složky, měli byste se poradit s dermatologem před zahájením jeho používání.

Stimulující šťáva z cibule

Cibulová šťáva je další přírodní ingredience, kterou naše babičky používaly k zahušťování obočí. Obsahuje množství živin a antioxidantů, které mohou podpořit růst chloupků a zlepšit vzhled obočí.

Cibulová šťáva obsahuje síru, která je klíčová pro tvorbu keratinu, základního stavebního proteinu vlasů. Díky tomu může šťáva podporovat růst nových chloupků a zahustit obočí. Při aplikaci cibulové šťávy na obočí se stimuluje průtok krve do vlasových folikulů. To přináší více živin a kyslíku k chloupkům, což může zvýšit růst a zdraví obočí. Tato tekutina je také bohatá na antioxidanty, které chrání chloupky před poškozením volnými radikály a posilují jejich strukturu.

Aplikace cibulové šťávy na obočí je snadná, ale je důležitá opatrnost, protože může způsobit podráždění pokožky. Než ji použijete na obočí, proveďte alergický test na vnitřní straně zápěstí a ujistěte se, že nejste na cibuli citliví.

Pokud jste na testu nezaznamenali žádnou nepříjemnou reakci, můžete aplikovat cibulovou šťávu na obočí vatovým tamponem nebo čistým štětečkem. Doporučuje se nechat šťávu působit na obočí po dobu 15 až 30 minut a poté ji důkladně opláchnout vodou.

Stejně jako u ricinového oleje, pravidelné používání je klíčem k dosažení viditelných výsledků. Šťáva z cibule není sice voňavá a může vyvolávat slzení, nicméně dobře funguje. Tak toho využijte!

