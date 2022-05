Máte vlasy jen po ramena a chtěla byste delší? Řešení najdete doma

Toužíte po bujné a dlouhé hřívě a vlasy ne a ne dorůst? Patrně jen potřebujete tu správnou péči. Pomůže vám možná zdánlivá banalita. Zkuste prolomit ledy!

Spousta žen touží po delších vlasech, ale ne každé se to daří. Některé dámy to řeší příčesky, další novými metodami prodlužování vlasů. Pokud nechcete vyhazovat peníze, ale i přesto chcete vlasy o pár centimetrů delší, zkuste pár drobných změn, které vám k tomu mohou dopomoci. Existují drobnosti, které si možná ani neuvědomujete, zapříčiní poškození vlasu jako takového a i to může být důvod, proč se jim do růstu moc nechce.

Správná péče = krásná hříva. Zdroj: shutterstock.com

Špatné zacházení

O vlasy se musí pečovat s láskou. Aniž byste si to uvědomovali, můžete si pravidelně vlasy poškozovat. Špatná spolupráce s ručníkem, fénem, žehličkou a problém je na světě.

Roztřepené konečky – znamenají, že kutikula (vrstva, která je na povrchu vlasu) je pošramocená a kůra vlasu není zcela obalená. Sice se říká roztřepené „konečky“, ale vlas se může třepit v jakékoliv části.

Lámání vlasů – opět může vznikat z mechanického zatížení, vlivem tepla, chemickými vlivy, ale i špatným psychickým stavem a nesprávnou životosprávou. Při lámání vlasů se doporučuje mytí ve studené vodě, aby se vrstva kutikuly uzavřela.

Nikdy nebalte vlasy do ručníku na dlouho

Jakmile vlas namočíte, stává se velice zranitelným. Po vlasové očistě si rozhodně nebalte vlasy do ručníku na delší čas. Stačí jemné promnutí vlasů, tím se zbavíte přebytečné vody, pak nechte vlasy volně schnout. Jestliže jste zvyklé si mýt vlasy večer před spaním, raději použijte fén, neboť jít spát s mokrou hlavou je to nejhorší, co můžete pro vlasy udělat.

Při vysoušení vlasů ručníkem buďte jemní a použijte i co nejjemnější ručník, který doma najdete. I právě drsný ručník je jeden z důvodů roztřepených konečků.

Fénovat ano, ale s rozumem

Máte neposlušné vlasy a po umytí je potřeba je zkrotit hřebenem a fénem? Tak ale myslete na to, že příliš horký vzduch nadmíru vysušuje konečky vlasů, což se později projeví jejich třepením. Navolte na fénu studenější vzduch, tím vlasy alespoň trochu ochráníte.

Správná vlasová péče

Ke krásným vlasům patří kvalitní péče. Nemyslíme tím ten nejdražší produkt z drogerie, ale najít přesně to, co vašemu vlasu bude vyhovovat. Vše samozřejmě záleží na tom, jaký typ vlasů máte. A že jich je dost!

Olej – pomůže při lámání i třepení vlasů. Použijte rostlinný olej a vybírat lze z vcelku velkého množství. Jojobový, mandlový, olivový, avokádový nebo kokosový? Aplikujte olej jako kúru, kterou můžete mít na hlavě i několik hodin nebo po umytí hlavy vmasírujte do konečků vlhkých vlasů.

Jablečný ocet – smíchejte litr vody s několika lžícemi jablečného octa a máte nachystaný super kondicionér, po kterém budou vaše vlasy zářit na dálku. Ocet působí na kutikuly, které se jeho vlivem uzavírají.

Bylinky – v bylinkách je síla, znáte to. Najděte si přesně tu svou. Vybírat můžete například z heřmánku, šalvěje, ibišku, bazalky, kasie, aloe vera, kostivalu, tymiánu, pampelišky nebo petržele.

Chcete mít krásné, silné a zdravé vlasy? Sáhněte do spíže pro jablečný ocet. Zdroj: shutterstock.com

Rozčesávání vlasů

Po umytí se vezme do ruky kartáč a jde se na tuto často bolestivou proceduru. To je právě špatně. K rozčesávání vlasů si zakupte široký hřeben a i přesto s ním zacházejte opatrně.

Zastřihávání konečků

Možná se vám to zdá nelogické, proč stříhat, když chcete mít vlasy naopak delší. Ale pokud tento proces budete vynechávat, vlasy se vám „seknou" a nebude se jim chtít růst po delší čas vůbec. Zastřihnout byste je měli alespoň jednou za čtvrt roku.

S fénem buďte opatrní. Zdroj: Profimedia.CZ

Ještě pár rad

nepoužívejte do vlasů nic kovového (gumičky s kovem, čelenky, apod.)

když není třeba, nechte vlasy dýchat a zbytečně je nesvazujte do culíku

spěte s rozpuštěnými vlasy

poptejte se v kadeřnictví na keratinovou kúru, ta vlasy zkvalitní

zkusit samozřejmě lze i doplňky stravy

