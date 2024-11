Problémy s trávením jsou velice nepříjemné a mohou způsobit i dlouhodobé bolesti. Pokud máte problémy s trávením, věřte či nevěřte, může vám pomoci mouka. Podívejte se, o jakou mouku se jedná.

S potížemi s trávením se bohužel setkal asi každý. A všichni ví, že to není nic příjemného. U někoho jsou však tyto problémy častější. Příčin je bohužel celá řada. Tou nejčastější jsou však stravovací návyky.

Velké porce jídla, nebo příliš tučná a kořeněná jídla, nebo když sníte jídlo až moc rychle a pořádně jej nerozkoušete, jsou typickými důvody potíží s trávením, které následují. Pak ale existují různé pomocné techniky nebo i potraviny, které proti zažívacím potížím pomohou. Je mezi nimi například mouka.

Speciální italská mouka

Kdo zná a miluje italskou kuchyni, o tomto druhu mouky určitě slyšel. Je to totiž mouka, ze které se vyrábí všechny ty italské dobroty, především však spaghetti a různé druhy těstovin. Je to mouka semolina. Narozdíl od klasické bílé mouky je zbarvena mírně do žluta a má zrnitou texturu. Její dva hlavní typy jsou hrubá a jemná. Stejně jako u nás. Ale italská mouka má oproti té naší značné výhody pro zdraví.

Jaké jsou tedy zdravotní výhody této mouky? Zaprvé obsahuje hojné množství bílkovin, které jsou nesmírně důležité pro svaly, regeneraci svalů, růst a opravu jejich tkání, a vaši energii. Proto je tato mouka více než vhodná pro sportovce.

To ale není všechno. V mouce semolině totiž můžete najít také spoustu vitamínů, jako například vitamíny skupiny B, a minerálů, jako například fosfor, vápník, hořčík, draslík, železo a zinek.

Mouka proti zažívacím potížím

Další velikou výhodou této italské mouky je její obsah zdravých sacharidů. Tyto sacharidy vám poskytnou energii na dlouhou dobu, i z tohoto důvodu se tudíž semolina doporučuje sportovcům a lidem, kteří často cvičí. Narozdíl od cukrů, které vašemu tělu dodají energii na velice krátkou dobu, vám sacharidy ze semoliny zajistí stálý přísun energie. Tráví se totiž pomaleji.

Mouka semolina je také skvělá, pokud máte potíže s trávením. Obsahuje totiž vlákninu, která podporuje trávení a zdraví vašeho trávicího systému obecně. Vláknina, kromě toho, že zlepšuje trávicí funkce, pomáhá také s regulací hladiny cukru v krvi, a tím pádem snižuje riziko vzniku různých srdečních onemocnění.

Pokud budete vlákninu, například prostřednictvím této mouky, konzumovat pravidelně, budete mít lepší metabolismus. Tato mouka je zkrátka zázračná a má mnoho výhod pro vaše tělo. Zkuste ji někdy.

