Jak správně rozmrazit kuřecí maso. Většina lidí to dělá špatně a riskuje zdraví

Víte, jak správně rozmrazit kuřecí maso? I když v tom není žádný chyták, často rozmrazujeme masa nevhodným způsobem a zbytečně riskujeme zdravotní problémy. Kuřecí maso nepředstavuje problém větší než jiná masa. Rozmražte a zpracujte drůbež správně a nemusíte se ničeho obávat!

Zdroje: www.mojezdravi.cz, www.healthline.com

Kuřecí maso může být zdrojem mnohých bakterií

Co vás nezabije, to vás posílí, to rozhodně neplatí u nepříjemných onemocnění způsobených salmonelou, zlatým stafylokokem, E. Coli nebo Listerií monocytogenes. I když se může zdát, že onemocnění způsobená těmito bakteriemi jsou vzácná, není to tak docela pravda. O jednotlivcích se málokdy mluví, pokud se ovšem salmonelou nebo E. Coli nakazí větší počet lidí naráz, pak je rozhodně o zprávu do večerních zpráv postaráno. Onemocnění těmito bakteriemi je nejen nepříjemné, ale léčba je zdlouhavá a často vyřadí člověka „z provozu“ na dlouho dobu. Například jen salmonelózou se u nás ročně nakazí okolo deseti tisíc lidí.

Pochutnejte si na kuřecím bez zbytečného rizika. Zdroj: Shutterstock

Kuřecí maso je třeba správně rozmrazit

Právě kuřecí maso může být zdrojem těchto bakterií, a proto by se jeho rozmrazovaní i tepelné úpravě měla věnovat pozornost. Přípravu jídla, a tedy i rozmražení, dobře naplánujte a ideálně zpracujte maso okamžitě, ani druhé zmražení se nedoporučuje. Nejenže opakovaným mražením ztrácí potravina na kvalitě, ale nahrává i šíření zmíněných bakterií. Není důvod obávat se salmonelózy či dalších onemocnění, pokud budete dbát na jednoduché a osvědčené způsoby přípravy a zpracování mraženého kuřecího masa.

Nevhodné způsoby rozmrazování kuřecího masa

Možná vás překvapí, že rozmrazovaní masa při pokojové teplotě se vyloženě nedoporučuje, a to proto, že by se bakterie mohly šířit v kuchyni. Ze stejného důvodu byste maso měli oplachovat velice opatrně nebo vůbec, neboť se stříkanci vody mohou bakterie dostat i na kuchyňskou linku nebo nádobí v blízkosti dřezu.

Maso bychom měli rozmrazovat co nejšetrněji, zároveň je ale vhodné zabránit množení bakterií. Zdroj: nito / Shutterstock.com

Jak správně rozmrazit kuřecí maso?

Jako bezpečné se uvádějí tři metody. Nejrychlejší z nich je rozmrazování v mikrovlnné troubě. Je snadné, protože mikrovlnka pohlídá teplotu rozmrazování sama, a pokud maso okamžitě zpracujete, rozhodně tím zredukujete možnosti šíření bakterií.

Druhou metodou je rozmrazovaní ve studené vodě, ale v uzavíratelném sáčku. Maso vložte v sáčku do mísy s vodou nebo napuštěného dřezu. Studenou vodu každou půlhodinu vyměňte, dokud nebude maso dostatečně měkké.

Nejideálnější metodou, a to i v případě, že byste maso museli znovu zamrazit, je rozmrazování v ledničce. Trvá to sice dlouho, ale nízká teplota chladničky zabrání množení bakterií.

Maso zamražené ve vakuu snadno rozmrazíme ve studené vodě. Zdroj: Eppersimons / Shutterstock.com

Kuřecí maso je nutné dostatečně tepelně zpracovat

Důležité je také dostatečné tepelné zpracování. Vnitřní teplota masa by měla dosahovat během vaření, pečení či jiné úpravě alespoň 75 °C po dobu minimálně pěti minut právě proto, aby byly veškeré zdraví škodlivé bakterie bezpečně zlikvidovány.

Vnitřní teplota pečeného masa by měla dosáhnout alespoň 75°C po do dobu 5 minut. Zdroj: Profimedia