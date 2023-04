Tlačí vás boty? Roztáhněte je fénem či v mrazáku. Tyhle triky jsou geniální

Dostali jste nové boty, po kterých jste už dlouho toužili, dárce však bohužel neodhadl vaši velkost, jsou úzké a tlačí vás? Pak je zkuste roztáhnout za pomoci několika triků, které vám nabídneme.

Pokud jste dostali či si dokonce sami koupili boty a ty vás teď tlačí, pak pro vás máme řešení, abyste je nemuseli vracet nebo vyhazovat. Za pomoci několik vyzkoušených triků je roztáhnete a předejdete tak bolestivým puchýřům.

Jak na to? Podívejte se na video:

Velkým pomocníkem při roztahování bot může být obyčejný fén. Nejprve si oblečte silné ponožky, nazujte úzké boty a za pomoci fénu ohřívejte místa, kde vás bota tlačí. Následně se snažte nohou v botě pohybovat. Když cítíte, že boty povolují, chvíli se v nich procházejte. Vytvarují se na požadovanou velikost. Až boty vychladnou, celý proces zopakujte. Myslete však na to, že tento trik funguje pouze na boty, které jsou kožené. Látkové tenisky tak rozhodně nerozšíříte.

Fén se vám bude hodit i k roztahování bot Zdroj: Profimedia

Za zkoušku stojí i led a mrazák

Za zkoušku stojí určitě i led. Naplňte dva uzavíratelné sáčky vodou a dejte je do boty. Snažte se je zasunout co nejvíce do špiček. Boty se sáčky zabalte do igelitové tašky a dejte do mrazáku. Kontrolujte, zda už voda zmrzla a je z ní led. Boty vyndejte a nechte dvacet minut stát v teple. Pak sáčky vyndejte, abyste boty nepoškodili. Zmrzlá voda boty roztáhne a vám by pak měly lépe sedět. V případě nutnosti proces opakujte.

Na těsné lodičky by vám mohla stačit i namočená ponožka, kterou můžete pokapat trochou lihu, což by mělo účinek znásobit. Ponožky a lodičky si nazujte a choďte v nich ještě nějakou dobu doma. Za nějakou dobu by se vám měly zdát rozhodně pohodlnější.

Pokud hledáte způsob jak roztáhnout tenisky, tak i zde máme řešení. Pomohou vám vlhké noviny. Nacpěte je do bot a nechte vyschnout.

Pomocí polévkové lžíce zjemníte kůži na botách Zdroj: Shutterstock

Kožené boty můžete zjemnit polévkovou lžící

Tvrdé kožené boty můžete zjemnit tak, že useň třete zadní stranou lžíce. Boty by po pár minutách měly povolit.

Samozřejmě existují i nejrůznější napínáky či silikonové spreje na roztažení, které seženete v každé prodejně s obuví. Ty pak spolehlivě obuv roztáhnou a povolí také.

Zdroj: www.youtube.com, www.blesk.cz, www.vlapa.cz