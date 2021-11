Jak rychle odstranit modřiny: Naše babičky používaly trik s octem a cibulí

Vytvoří se vám modřina, ani nevíte jak? Ženy jsou na tom o něco hůř než muži, protože se jim tyto krevní podlitiny tvoří snadněji. Stačí malý náraz či silnější otlačení a krevní sraženina je hned na světě. Poradíme vám, jak urychlit hojení modřin.

Hematom, modřina či krevní výron je označení pro nahromadění krve ve tkáni v prostoru mimo krevní cévy. Vzniká následkem silného tlaku či úderu, v souvislosti s úrazy, nebo v důsledku podkožního krvácení.

Buďte opatrní

Během dne se stane tolik věcí, a kromě radostných zážitků se můžete snadno zranit, přestože třeba nepatrně. I na to je dobré dávat pozor. Snadno dojde k drobným i horším a nebezpečnějším úrazům, ze kterých se později mohou vytvořit podlitiny. Modřiny se mění každý den a hrají různými barvami. Své odstíny mění od modré, přes fialovou po žlutou. Než zcela zmizí, opravdu to chvíli trvá. Každý z nás by chtěl modřiny skrýt a co nejdřív se jich zbavit. Ne vždy to však jde tak rychle, jak bychom si přáli. Vždycky je však cesta a triky, jak modřiny maličko zmírnit, a to vše během jednoho dne.

Univerzální cibule a ocet

V boji s modřinami může pomoci cibule. Má uklidňující vlastnosti, takže podobně jako list zelí, tak i cibuli stačí přiložit na postižené místo a nechat působit. Skvěle funguje také ocet. Stačí jej kápnout na bavlnu. Ta ocet absorbuje a vznikne obklad, který můžete na modřiny přikládat. Ocet podpoří cirkulaci krve v postiženém místě a urychlí tak hojení.

Jakmile sejmete ledový obklad, neváhejte použít krém či mast s měsíčkem lékařským. Zdroj: profimedia.cz

První pomocí je okamžitý obklad

Jestliže se bouchnete, sáhněte co nejdříve po ledovém obkladu. Přiložte jej na postižené místo a nechte působit asi pět minut. Určitě ne déle, aby nedocházelo k podchlazení tkáně. Led bolest ani tak nemírní, jako spíše pomáhá zpomalit proudění krve, čímž se zabrání vzniku hematomu.

Krém a zelný list

Jakmile sejmete studený obklad, neváhejte použít krém či mast, která v sobě obsahuje měsíček lékařský. Nemáte ji? Nepropadejte smutku, s klidem je možné použít jinou mast, která vám pomůže zbavit se modřin. Pomoci může i zelný list, který uklidňuje bolest a bezvadně pomáhá snižovat otok. Položte na inkriminované místo list zelí a pečlivě jej ovažte gázou či obvazem. Nechte působit dvě hodiny a pak jej sundejte.

Petržel a brambora

Zelný list můžete nahradit podrcenou natí petržele. Stejně tak vám pomohou i brambory, jsou na modřiny opravdu skvělé. Můžete je nastrouhat syrové, alebo uvařit, oloupat a udělat z nich pyré. Klidně přidejte i trošku čisté vody a následně udělejte směs, kterou potřete postižená místa. Pyré nechejte působit 15 minut a během dne směs aplikujte ještě několikrát.

Odkrvujte

Zvedněte končetinu, na které máte modřinu. Prostě v klidu relaxujte. Pokud máte modřinu například na noze nebo na ruce, měli byste mít tuto končetinu co nejdéle zvednutou nad úroveň srdce. Když do modřiny nebude proudit tolik krve, nebude dále tmavnout. Nejlepší je zvednout končetinu hned po tom, co se zraníte.

Žádné intenzivní cvičení

Několik prvních dní po tom, co se vám udělá modřina, byste se měli vyhýbat intenzivnímu cvičení, které vám rozproudí krev. Takže si raději místo aktivního pohybu vezměte dobrou knihu a odpočívejte. Čím více krve se na místo zranění dostane, tím větší a tmavší modřina bude.

Pokud máte modřinu například na noze nebo na ruce, měli byste mít tuto končetinu co nejdéle zvednutou nad úroveň srdce. Zdroj: profimedia.cz

Modřinu jemně masírujte

Palcem si okolí modřiny opatrně masírujte. Netlačte moc silně, ani nemasírujte střed modřiny. Pohybujte prsty malými krouživými pohyby, abyste urychlili tok lymfy a aby se tělo modřiny začalo zbavovat přirozeně.

Slunce je věrný pomocník navždy a na všechno

Pokud máte to štěstí, že v době, kdy jste přišli k modřině, svítí slunce, vystavte ji tomuto zázraku. Když budete mít modřinu 10 až 15 minut na slunečním světle, UV záření začne rozkládat bilirubin, což je barvivo, které způsobuje žloutnutí modřin. Díky tomu modřina zmizí rychleji.

Pokud se vám tvoří modřiny příliš snadno a často, situaci nepodceňujte a poraďte se se svým lékařem.

Zdroje: www.healthline.com, www.medicalnewstoday.com, www.insider.com