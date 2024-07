Máte potíže s usínáním? Spánek je naprosto základní pro vaše tělo. Často se však stává, že i po dni plném aktivit zkrátka nedokážete oka zamhouřit. Podívejte se na tento trik, usnete do 2 minut.

Spánek je naprosto základní pro funkci vašeho těla. Po dlouhém dni je zkrátka a dobře důležité si pořádně odpočinout, zrelaxovat se a načerpat energii na následující den.

Bohužel se někdy stává, že ačkoliv jste sebevíce unavení, nedokážete zamhouřit oka, permanentně se převalujete ze strany na stranu a nedokážete usnout. Pokud máte tyto potíže s usínáním, zkuste tuto techniku. Pomůže vám bez problémů usnout do 2 minut.

Jak rychle usnout

Jako první je potřeba si nastavit správnou večerní rutinu. Naučte váš mozek, v kolik hodin se chodí spát. To znamená, že se budete držet pár pravidel. Jako první je ideální alespoň hodinu před spaním nejíst, koukat co nejméně do telefonu a snažit se co nejvíce zrelaxovat.

Udělejte si horkou vanu při svíčkách, místo telefonu vezměte raději do ruky knihu, jelikož čtení také pomáhá při usínání. Zhasněte světla a snažte se co nejvíce vypnout mozek. Nemyslete na stresující věci, které vás čekají zítra.

Základem pro klidný spánek a rychlé usínání je správná večerní rutina. Pokud však máte i s dodržováním této rutiny problém usnout, tato metoda, navržena pro vojáky za války, vám pomůže se přenést do říše spánku za pouhé 2 minuty.

Pokud toto všechno již děláte, a stále se vám nedaří usnout, vyzkoušejte následující techniku. Tato metoda pro rychlé usínání byla vymyšlena speciálně pro vojáky za války, aby byli po nejnáročnějších dnech jejich životů připraveni načerpat dostatek odpočinku a energie na další den. Tato metoda se skládá ze 6 bodů. Pokud je přesně dodržíte, usnete do 2 minut jako batole.

Vojenská metoda pro usínání

Prvním krokem je uvolnit celý obličej. Zavřete oči a dýchejte pomalu a zhluboka. Poté postupně pomalu uvolňujte všechny obličejové svaly. Druhým krokem je spustit ramena a ruce. Uvolněte veškeré napětí, uvolněte krk a představte si, jak se vsakujete do postele.

Odshora dolů poté uvolněte celou ruku, ramena, bicepsy, paže. Třetím krokem je vydechnout a s hlubokým výdechem uvolněte celý hrudník. Čtvrtým krokem je od pasu dolů postupně uvolnit celé vaše nohy. Představte si, jak se vaše svaly uvolňují a vsakují se do vaší matrace. Nezapomeňte zhluboka dýchat.

Jakmile máte celé tělo uvolněné, je potřeba uvolnit i vaši mysl. Představte si, že jste na nějakém klidném místě, kde je vám dobře, kde jste v klidu a cítíte se bezpečně. Ležíte ve tmě, v bezpečí a volně dýcháte.

Posledním krokem je si opakovat slova “nemyslet” po dobu zhruba 10 sekund. Zkuste absolutně vypnout mozek, nemyslet na nic a soustřeďte se jen na klidné nádechy a výdechy. S touto technikou usnete do 2 minutek.

